Inspiration für einen entsprechenden «Kick» gab den Fortunesen die heuer in Russland stattfindende Fussball-WM. «Nachdem wir verschiedene Turnierformen durchgedacht haben, haben wir uns entschieden, den Excellent-Cup mittels WM-Modus zu konzipieren», sagt Bürki. So werden die Männer zuerst in vier Gruppen nach dem runden Leder trachten, dann Achtel-, Viertel- und Halbfinals bestreiten, ehe im Finale der «Turniermeister» gesucht wird.

Vielseitiges Rahmenprogramm

Meisterlich ist nebst dem sportlichen Geschehen beim Anlass in der Oltner Stadthalle auch das kulinarische Angebot. Hotdog, Hamburger, Chicken-Nuggets, Bratwürste, Pommes, Kuchen und vieles mehr stillt Hunger und «Gluscht».

Bei der Tombola gibt es tolle Preise zu gewinnen und für viel Fun soll zwischen den Partien ein Töggelikasten sowie die Chilbi-Box-Anlage sorgen. Der Eintritt ist an beiden Turniertagen frei. Mit dem Sponsoren-Apéro mit Background-Musik am Sonntag ab 11 Uhr bedankt sich der FC Fortuna Olten bei seinen Unterstützern und Gönnern, deren Engagement vom Verein sehr geschätzt wird.