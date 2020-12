«Wir wollen im Februar auf dem Peak sein»

Nach zwei Saisons bei Näfels sowie je einer in Polen und Estland kehrte Reto Giger dieses Jahr zu Volley Schönenwerd zurück. Es fühle sich wie eine Heimkehr an, kommentierte er im Mai seinen Wechsel zu dem Klub, bei dem er vor gut zehn Jahren seine NLA-Karriere gestartet hatte. Er freue sich darauf, wieder für die Niederämter zu spielen und insbesondere darauf, als Schönenwerder in der Betoncoupe Arena aufzulaufen.

Ein knappes halbes Jahr und sechs Meisterschaftsspiele später sagt der 29-jährige Passeur: «Ich vermisse zwar das Ausland schon ein wenig, aber es macht Spass, wieder in der Schweiz zu spielen.» Was aber momentan fehle, seien die Zuschauer. Eine richtige Heimspielatmosphäre komme ohne diese nicht auf. «Wir spielen ja auch für die Zuschauer. Wir wollen uns präsentieren und sie unterhalten. Ein Hexenkessel kann ein Team in schwierigen Situationen tragen. Das fehlt jetzt und wir sind viel mehr auf uns selbst gestellt.»