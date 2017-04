In den Playoffs siegte man in einer hart umkämpften Viertelfinalserie gegen Kantonsrivale Chur erst in Spiel sieben. Der SVWE seinerseits zog nach der Auftaktniederlage gegen die Kloten-Bülach Jets standesgemäss in den Halbfinal ein, wo die beiden Widersacher von heute Samstag jeweils mit einem glatten 4:0-Erfolg diskussionslos in den Final avancierten.

Lebten die Alligatoren in den vergangenen Jahren immer von herausragenden Verstärkungen aus dem Ausland, so scheinen sie sich in der Zwischenzeit von dieser Abhängigkeit emanzipiert zu haben. Heute stellen mit Kevin Berry, Tim Braillard, Remo Buchli, Christoph Camenisch, Dan Hartmann und Claudio Laely wieder echte Bündner Jungs die Leistungsträger dar, was sich auch im Nationalteam, wo die Alligatoren den Löwenanteil ausmachen, niederschlägt.

An der Bande hingegen vertrauen sie dem Finnen Esa Jussila, der nach etlichen Jahren sowohl bei Malans als auch beim SVWE sowie der derzeitigen Aufgabe als Assistenztrainer der Nati als «eingeschweizert» gelten dürfte. Beim SVWE stehen neben der goldenen Generation um die Hofbauer-Brüder (wobei Matthias heuer ohne den verletzten Christoph auskommen muss) und Zimmermann sowie dem ebenfalls sehr erfahrenen Patrick Mendelin zunehmend die jungen, nachrückenden Kräfte im Fokus, welche die beste Zeit noch vor sich haben.

Nicht zu vergessen sind die finnischen Top-Verstärkungen: Abwehrminister Tatu Väänänen sowie Überflieger Ville Lastikka, der mit Jahrgang 96 und 24 Skorerpunkten in den Playoffs für Aufsehen sorgte. So oder so scheint es schwierig, einen Favoriten zu benennen. Die Vorteile dürften trotzdem bei Wiler-Ersigen liegen, denen ein höheres Mass an offensiver Durchschlagskraft zuzurechnen ist.

Einer, der bei Wiler-Ersigen über all die Jahre den Kampfgeist in Person darstellte, ist Philipp Fankhauser. «Ich hatte nie besonders viel Talent. Ich musste mir alle Erfolge stets hart erarbeiten», erzählt er weiter.