In beiden Spielen wurde es nach einer 6:2-Führung des Meisters zwar noch hektisch, doch angesichts der vielen Umstellungen aufgrund schwieriger Personalsituation zählt primär das Punktemaximum, die beste Medizin als Reaktion auf die Auftaktniederlage.

Als Philipp Affolter nach der schönsten Aktion des Abends und einer brillanten Ballstafette den Ball in der 45. Minute nur noch zum 6:2 einschieben musste, schien im Heimspiel gegen die Tigers «der Mist geführt».

Doch wie schon am Vortag beim 6:4-Erfolg über Malans, konnte der Meister die Partie nicht ruhig und überlegen «nach Hause» schaukeln. Aktuell fehlt dem SVWE noch die Ruhe und das Vertrauen, um mit solchen Situationen umzugehen.

Geschuldet ist dies den fehlenden Automatismen durch viele Umstellungen sowie der Unerfahrenheit zahlreicher Spieler. Der SVWE-Staff war gefordert an diesem Weekend, vor und während beiden Spielen fielen Stammspieler aus.

In die Bresche sprangen die Nachwuchsakteure, und sie setzten durchaus Akzente. Allen voran natürlich Philipp Affolter(20), dem in Malans ein Hattrick glückte und in der neu formierten zweiten Linie auch am Sonntag drei Tore hätte erzielen können, immerhin einmal traf. Oder Dominik Alder und Marco Schlüchter, die auch ins Team rutschten und gleich skorten.

Erwähnenswert auch Goalie Christoph Reich, der früher als erwartet gleich zwei wichtige Partien absolvieren musste und trotz Trainingsrückstand aufgrund seiner Hüftoperation zweimal einen gute Eindruck hinterliess.

Am Ende brauchte es dann aber doch die Routine eines Matthias Hofbauers (er trägt schon wieder das Topskorershirt), Dave Wittwers oder Tatu Väänänen, um die zwei Siege Dingfest zu machen.