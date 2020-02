Wenn die EHCO-Teamleader erwachen: Die erste Sturmlinie ging beim 7:0-Sieg voran

Man musste sich gestern als Matchbesucher erst einmal daran gewöhnen: Weil es in den Playoffs auch in Sachen Skorerpunkte wieder von Null beginnt, hiess der EHCO-Topskorer diesmal Jewgeni Schirjajew. Das letzte Spiel, in dem nicht Dion Knelsen als Topskorer auflief, datiert vom 12. Oktober 2019 – der Mann in Gelb damals: ­Marco Truttmann.