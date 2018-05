Turnier der Männer

Nur schon den Besuch des Turniers wert ist der italienische Top-Spieler Adrian Carambula. Er bildete seit dem Jahr 2015 zusammen mit Alex Ranghieri ein erfolgreiches Beachvolleyball-Duo. Die beiden erreichten einige Top Ten Plätze und waren auf der World Tour sehr beliebt.

Adrian Carambulas Spezialität sind die sogenannten Skyball-Anschläge. Bei diesem Service wird der Ball sehr steil und hoch (bis zu 15 Meter) gespielt. Die Kunst dabei ist, dass der Ball denn auch im gegnerischen Feld sehr steil hinunterfällt und deshalb extrem schwierig anzunehmen ist.

Spektakel mit Carambula und Gabriele

Es ist davon auszugehen, dass die Zuschauer in Olten ebenfalls in den Genuss dieser Skybälle kommen werden. Als neuer Partner wird Pasquale Gabriele an der Seite von Carambula stehen. Diese beiden spielen seit anfangs dieser Saison zusammen. Bleibt abzuwarten, wie weit der Weg in Olten für die beiden gehen wird.