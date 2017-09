«Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass es mit dieser Mannschaft unter den besten Bedingungen möglich wäre, jedes Spiel zu gewinnen.» So beantwortete Solothurns Trainer Dariusz Skrzypczak vor dem Auftakt der Meisterschaft die Frage nach dem Saisonziel. Obschon der FC Solothurn in der vergangenen Saison unter Vorgänger «Bidu» Zaugg die Aufstiegsspiele erreicht hatte, klang diese Einschätzung doch etwas illusorisch.

Doch Skrzypczaks Spieler liessen den grossen Worten ihres Übungsleiters Taten folgen. Nach sieben Meisterschaftsspielen steht Solothurn verlustpunktlos an der Spitze der 1. Liga Gruppe 2. Zug, Buochs, die Kickers Luzern, Langenthal, die Black Stars, Sursee und Baden zogen allesamt den Kürzeren gegen die Ambassadorenstädter. Das Prunkstück des FCS ist die Defensive. Goalie Jeffrey Grosjean wurde in den sieben Spielen erst zweimal bezwungen. Verfolger FC Münsingen stellt mit sieben Gegentoren die statistisch zweitbeste Abwehr, alle anderen Klubs der Liga kassierten bereits mehr als zehn Tore.

Delémont und dann Luzern II

Heute Abend treffen die Solothurner um 20 Uhr auswärts auf Delémont. Die Jurassier gewannen bisher drei Spiele, verloren ebenso viele und spielten einmal unentschieden. Am Wochenende siegte der Tabellenachte auswärts beim FC Bassecourt mit 3:2. Und dies obwohl die Mannschaft von Mario Cantaluppi ab der 35. Minute mit einem und ab der 78. Minute gar mit zwei Mann weniger auskommen musste.

Jorge Faria sowie Evan Stadelmann sahen die rote Karte. Für alle drei Tore zeichnete Topskorer Dionys Stadelmann verantwortlich. Der 25-jährige Linksaussen erzielte bislang wie Solothurns Topskorer Loic Chatton sieben Saisontore. Auf der heimischen La Blancherie gab Delémont in dieser Spielzeit noch keinen Punkt ab. In der letzten Saison gewann Solothurn das Auswärtsspiel in Delémont mit 3:2, daheim gabs ein 1:1.