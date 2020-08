Waltert und Stricker in Derendingen nicht zu bremsen

So hatte sich Nina Stadler das Endspiel der Derendingen Open mit Sicherheit nicht vorgestellt. Natürlich war sie gegen die top gesetzte Simona Waltert – die Nummer fünf der Schweiz – die Aussenseiterin. Aber nach ihren bisherigen Auftritten in Derendingen durfte sie sich durchaus Hoffnungen auf einen Exploit machen. Dank überzeugenden Siegen gegen die stärker eingestuften Valentina Ryser und Ylena In-Albon hatte sie sich fürs Endspiel qualifiziert.

Doch mit Simona Waltert war an diesem Nachmittag nicht zu spassen. Die junge Bündnerin bewies eindrücklich, weshalb sie einst zu den besten Juniorinnen der Welt gehört hatte und auch auf der WTA-Tour bereits einige Kostproben ihres Könnens hinterlassen hat. Unter anderem gewann Waltert schon gegen die frühere Top 10 Spielerin Julia Görges und steht in der Weltrangliste aktuell auf Rang 285.

Starke Leistung im Endspiel

Auf dem Center Court in Derendingen machte Simona Waltert mit Nina Stadler kurzen Prozess. Von Beginn an diktierte sie das Spielgeschehen. Egal ob mit Vorhand, Rückhand oder Aufschlag – es war ein regelrechtes Schlaggewitter, das sie über Stadler niederprasseln liess. Besonders beeindruckend: Mit welcher Leichtigkeit Waltert Winner um Winner schlug. Nach nicht einmal einer Stunde Spielzeit war das einseitige Finale zu Ende, das Waltert mit 6:2, 6:1 für sich entschied. «Mit meiner Leistung im Finale bin ich sehr zufrieden. Das war ganz gut», freute sie sich nach dem Titelgewinn.

Die 19-Jährige kehrt nun auf die internationale Tennisbühne zurück. In Prag spielt sie nächste Woche ihr erstes internationales Turnier seit Anfang März. «Ich bin in Prag ins Hauptfeld gerutscht und entsprechend werde ich diese Chance wahrnehmen. Im Moment ist es nicht einfach, in die Turniere reinzukommen, da sie meistens sehr stark besetzt sind», so Waltert, die mit dem Auto nach Tschechien reisen wird. Wie es danach weitergeht, weiss sie noch nicht. «Ich möchte mich im Ranking so weit wie möglich nach oben spielen. Aber ich muss flexibel sein, was die Planung angeht.»

Strickers Steigerungslauf

Bei den Männern kam es zum erwarteten Finalspiel zwischen den beiden top gesetzten Akteuren des Finalturniers Dominic Stricker und Luca Stäheli. Die beiden hatten sich vor wenigen Wochen bereits einmal duelliert. Damals siegte Stricker deutlich. In Derendingen aber war es Stäheli, der den besseren Start erwischte und den ersten Durchgang mit 6:3 für sich entscheiden konnte. «Luca hat sehr gut begonnen und sein Spiel umgestellt. Das hat mich ein wenig überrascht», so Stricker.

Doch mit zunehmender Dauer konnte sich die aktuelle Nummer 10 der Junioren Weltrangliste steigern. Und nach dem Gewinn des zweiten Satzes spielte Stricker richtig stark auf und hatte das Spielgeschehen zu jeder Zeit im Griff. Dank einem 3:6, 6:3, 6:1 Sieg konnte der 18-Jährige aus Grosshöchstetten bei der Premiere des «Derendingen Open» den Titel gewinnen. «Ich habe es sehr genossen. Das Turnier ist nicht weit von meinem Wohnort entfernt und die Organisation war perfekt. Ich hoffe, wir können bald wieder einmal hier spielen», sagte Stricker, der als nächstes genau wie Simona Waltert auf internationalem Parkett um Weltranglistenpunkte kämpfen wird.

Ein positives Fazit zog auch Tom Simmen. «Ich bin sehr zufrieden mit der Turnierwoche. Der Modus mit den Gruppenspielen während der Woche und dem Finalturnier der besten Acht am Wochenende ist bei den Teilnehmenden sehr gut angekommen. Zudem durften wir auch erfreulich viele Zuschauer auf unserer Anlage begrüssen – und zwar an allen Spieltagen», bilanzierte der Geschäftsführer.