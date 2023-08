Laufsport OK-Präsidentin Maja Hügli zum Wetterumbruch am Weissenstein-Lauf: «Die Top-Läufer lassen sich nicht abschrecken» Zum 33. Mal starten diesen Sonntag Athletinnen und Athleten in Solothurn, um den Weissenstein rennend zu erklimmen. Die Wetterprognosen sind im Vergleich zu den letzen zwei Wochen jedoch deutlich kühler und regnerisch. Dies wirkt sich auch auf die Anmeldungen aus.

Der Weissenstein-Lauf ist als drittletzter von zehn Läufen der «Jura Top Tour» ein Highlight auf dem Hausberg von Solothurn. Bei der Hauptstrecke des Berglaufs gilt es die 14,3 Kilo­meter und 1047 Höhenmeter ab dem Start in Solothurn bis zum Hotel Weissenstein auf der Spitze des Berges zu überwinden.

WEISSENSTEIN - LAUF 2022: Christian Mathys beim Start vorne dabei. Patrick Luethy

Im Teilnehmerfeld befinden sich jedes Jahr Topathleten und Gewinnerinnen aus den vor­herigen Jahren. Bei den Männern verspricht Christian Mathys, sechsfacher Gewinner und Titelverteidiger aus dem vergangenen Jahr, ein spannendes Rennen. Melanie Maurer, Weltmeisterin im Duathlon über die Mittel- und Langdistanz 2022, wird bei den Frauen für ein tolles Rennen sorgen.

Die kühlen Wetterprognosen für das Wochenende wirken sich nun jedoch auf die Anmeldungen aus. «Ein Berglauf lebt im Vergleich zu Strassenläufen vom schönen Wetter», sagt Maja Hügli, die OK-Präsidentin und selbst langjährige Läuferin ist. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Anmeldungen seit dem letzen Wochenende eingebrochen. Maja Hügli erklärt das damit: «Viele Breitensportler laufen lieber bei schönem Wetter und machen den Lauf in erster Linie nicht fürs Resultat, sondern für das Erlebnis.»

Wer sich spontan am Sonntagmorgen fit für einen Lauf fühlt, hat die Möglichkeit, sich am Start nachzumelden. Auch fürs YoungstersRace der Kinder sind noch einige Startplätze zu vergeben. Start des Berglaufs ist um 10:15 Uhr in Solothurn, die anderen Kategorien beginnen bereits 15 bis 30 Minuten vorher. Genaue Angaben befinden sich auf der Website des Weissenstein-Laufs.