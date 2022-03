Volleyball NLA Tiebreak-Niederlage zum Auftakt der Playoffs für Schönenwerd 22 Punkte von Rückkehrer Nico Beeler reichen Volley Schönenwerd nicht für das Break gegen Chênois. Spektakulär verläuft der dritte Satz der ersten Halbfinal-Begegnung, den die Genfer mit 34:32 für sich entscheiden.

Nico Beeler (l.) meldet sich nach seiner Verletzung zurück. Joerg Oegerli

Drei der vier bisherigen Duelle mit Chênois in dieser Saison hatten die Schönenwerder für sich entschieden. Zwei Begegnungen gingen über fünf Sätze, beide Male setzte sich Schönenwerd durch. Das erste Aufeinandertreffen in den Playoffs war ebenfalls eine äusserst knappe Angelegenheit. Zum dritten Mal wurde der Sieger erst im fünften Satz ermitteln. Und zum ersten Mal waren es die Genfer, welche die besseren Nerven hatten.

Die Entscheidung im Tiebreak fiel diesmal schon früh zu Ungunsten der Schönenwerder. Diese gerieten, als sie dreimal in Folge von den Genfern geblockt wurden, mit 2:7 im Rückstand. Wenig später, nach mehr als zwei Stunden Spielzeit, berührte Schönenwerds US-Amerikaner Jalen Penrose bei einem Angriff das Netz. Dieser Punkt zum 15:11 für das Heimteam besiegelte die Auftaktniederlage der Schönenwerder in die diesjährige Playoff-Kampagne.

Vor dem Tiebreak lieferten sich der Zweite und der Dritte der Qualifikation einen ausgeglichenen Abnützungskampf auf Augenhöhe. In den ersten drei Sätzen konnte sich keines der beiden Teams um mehr als drei Punkte absetzen. Chênois entschied den ersten Satz dank mehrerer starker Blocks in der Schlussphase mit 25:23 für sich. Die Schönenwerder, bei denen Captain Nico Beeler nach seiner Verletzungspause zum Comeback kam und mit 22 Punkten der beste Skorer seines Teams war, schlugen mit dem gleichen Resultat zurück und glichen das Spiel wieder aus.

Dramatisch verlief der dritte Durchgang. Die Schönenwerder konnten vier Satzbälle nicht verwerten, wehrten ihrerseits deren fünf ab und verloren dennoch mit 32:34. Trotz der verpassten Chance konnten die Gäste im vierten Satz noch einmal reagieren. Und wie: Gleich mit 25:18 entschieden die Schönenwerder den vierten Durchgang für sich. Doch Trainer Johan Verstappens Team konnte den Flow nicht mitnehmen und zog im anschliessenden Tiebreak klar den Kürzeren.

Ein Grund dafür war, dass Chênois’ Mittelblocker Dejan Radic im entscheidenden Moment gross auftrumpfte. In den vorangegangenen Sätzen waren es noch Topskorer Strahinja Brzakovic (mit insgesamt 20 Punkten) und vor allem Aussenangreifer Corey Chavers (mit 28 Punkten) gewesen, die das Team der Genfer getragen hatten. Im Tiebreak markierte der Serbe Dejan Radic vier seiner insgesamt sieben Punkte, darunter der wegweisende Block gegen Schönenwerds Brasilianer Rodrigo Leitzke zum 5:2. Spiel eins geht somit an die Genfer, das zweite Duell der Best-of-5-Halbfinalserie findet am Mittwoch in der Betoncoupe Arena statt.