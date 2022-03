Volleyball NLA Schönenwerd schlägt in der Halbfinalserie gegen Chênois zurück Im ersten Satz gezittert, im dritten nach Durchhänger wieder besser und im vierten dann ganz gross aufgespielt: Volley Schönenwerd gleicht die Halbfinalserie gegen Titelverteidiger Chênois mit einem 3:1-Heimsieg wieder aus.

Kein Vorbeikommen für Chênois' Denis Abramov am Schönenwerder Block um Daniel Uruena (l.) und Reto Giger. Joerg Oegerli

Bei ihrem 3:2-Sieg am Samstag im ersten Halbfinalspiel hatten die Genfer den spektakulären dritten Satz mit 34:32 für sich entschieden. Im zweiten Aufeinandertreffen vom Mittwochabend ging es bereits im Startsatz in die Verlängerung. Schönenwerd gab in diesem ersten Durchgang einen zwischenzeitlichen Vorsprung von sechs Punkten preis, wehrte danach sechs Satzbälle ab und verwertete schliesslich selbst den dritten Satzball zum 33:31.

Schönenwerds Brasilianer Rodrigo Leitzke mit einem Angriff durch die Mitte. Joerg Oegerl

Der amtierende Meister aus Genf steigerte sich im zweiten Satz, blockte die Angriffe der Schönenwerder immer wieder erfolgreich ab und kam dank einem 25:21 zum Ausgleich nach Sätzen. Das Heimteam liess sich davon allerdings nicht beirren und überwand das kurze Zwischentief. Zuspieler Reto Giger glänzte im dritten Satz mit einer Finte zum 22:19. Gleich darauf blockte der Brasilianer Rodrigo Leitzke Genfs Serben Dejan Radic zum 23:19. Ein Servicefehler von Chênois und ein Punkt von Diagonalangreifer Jalen Penrose, der mit 21 Punkten Schönenwerds bester Skorer war, führten zum 25:21 und zur neuerliche Führung für das Heimteam.

Diagonalangreifer Jalen Penrose war Schönenwerds bester Punktesammler im zweiten Playoff-Spiel. Joerg Oegerli

Im ersten Duell vier Tage zuvor war noch Captain Nico Beeler, der nach einer Bänderverletzung zum Comeback kam, bester Punktesammler bei den Schönenwerdern. Er spielte am Samstag auf der Annahmeposition durch, am Anfang neben Cyril Kolb, ab dem zweiten Satz neben Mirco Gerson. Gestern erhielten Kolb und Gerson den Vortritt. Kolb markierte 16 Punkte, Gerson steuerte deren 12 bei.

Jubel bei den Schönenwerdern: Sie meldeten sich mit einem Heimsieg zurück. Joerg Oegerli

Mit der 2:1-Führung im Rücken schlug Schönenwerd nun deutlich besser auf und setzte so die Annahme der Genfer unter Druck. Zwei Asse in Folge von Leitzke, ein Block von Penrose und ein Angriffsfehler von Chênois brachten die Gastgeber rasch mit 7:3 in Führung. Nach einem weiteren Ass von Penrose zum 9:4 musste Genfs Trainer Ratko Pavlicevic sein erstes Timeout nehmen. Es blieb aber wirkungslos. Giger zum 11:5 und Gerson zum 13:6 bauten Schönenwerds Vorsprung mit Blocks weiter aus. Wenig später war der Widerstand der Genfer gebrochen. Überlegen mit 25:18 setzten sich die Schönenwerder im vierten Satz durch und schaffte mit dem 3:1-Heimsieg den Ausgleich in der Best-of-Five-Serie. Am Samstag kommt es in Genf zum dritten Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten. Das vierte Spiel findet in einer Woche, wiederum am Mittwochabend, in der Betoncoupe Arena statt.