In der NLA wahrte Volley Schönenwerd seine Ungeschlagenheit gegen Näfels. Die Glarner warten weiter auf ihren ersten Punktgewinn. Sie konnten mit den Niederämtern phasenweise gut mithalten, in den entscheidenden Momenten offenbarte die junge Equipe des neunfachen Schweizer Meisters indes die mangelnde Erfahrung.

Schönenwerd setzte sich am Ende deutlich in drei Sätzen mit 25:17, 25:20, 25:14 durch und liegt weiterhin mit dem Punktemaximum zusammen mit Amriswil an der Tabellenspitze. Am nächsten Sonntag wird die Serie der Ungeschlagenheit für eines der beiden Teams enden. Dann kommt es in Schönenwerd zum Direktduell.

In der NLB der Frauen kamen beide Solothurner Klubs zu 3:1-Siegen. Der Aufsteiger Volley Schönenwerd, aktuell auf dem zweiten Platz klassiert, setzte sich auswärts beim VBC Visp durch. Der VBC Gerlafingen gewann das gestrige Heimspiel gegen Edellinie Köniz und verbesserte sich auf den sechsten Tabellenrang.