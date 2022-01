Vertragsverlängerung Dominic Weder bleibt zwei weitere Jahre beim EHC Olten Stürmer Dominic Weder hat seinen Vertrag beim EHC Olten um zwei weitere Jahre bis zum Ende der Saison 2023/24 verlängert.

Als er zum Mann des Spiels gewählt wurde: Dominic Weder. Marc Schumacher / freshfocus

Der EHC Olten wird auch in Zukunft auf die Dienste von Dominic Weder zählen können. Der Stürmer, der als Flügel oder als Center einsetzbar ist, hat seinen auslaufenden Vertrag beim EHCO um zwei weitere Jahre verlängert.



Der 23-jährige Weder, der beim HC Davos ausgebildet wurde, bestreitet derzeit seine dritte Saison in der Dreitannenstadt. Mit 9 Toren und 5 Assists in 25 Einsätzen gehört Weder zu den produktivsten Schweizer Stürmern beim EHCO.