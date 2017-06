Solothurn-Zuchwil

Gewehr: 1. Solothurn Feldwaffenverein 63.850 Punkte/42 Teilnehmer. 2. Selzach Sportschützen Leberberg 63.500/14. 3. Solothurn Schützengesellschaft der Stadt 62.600/32. 4. Zuchwil Feldschützen 60.450/43. 5. Derendingen Arbeiterschützen 59.769/27. 6. Solothurn Schiess-Sektion UOV 59.706/36. 7. Derendingen Militärschützengesellschaft 59.667/50. - Total: 244.

70: Schneider Kevin (Feldbrunnen); Winkelhausen Claude (Langendorf); 69: Heiniger Roland (Lohn-Ammannsegg); 68: Blum Beat (Inkwil); Jaeggi Thomas (Solothurn); Stöckli Tristan Adrian (Grasswil); 67: Kübli Markus (Solothurn / SO); Stockhammer Marc (Zuchwil); Wimberger Florian (Recherswil); 66: Grossen Michael (Solothurn); Hofer Alain (Langendorf); Wicki Roland (Wynigen); 65: Glutz Michael (Langendorf); Kunz Frank (Derendingen); Leimer Rino (Bellach); Müller Andreas (Solothurn); Vogler Urs (Solothurn).

Pistole: 1. Solothurn Pistolen-Schiessverein der KAPO 170.897/85. 2. Solothurn Schützengesellschaft der Stadt 166.343 76. 3. Solothurn Schiess-Sektion UOV 160.625/15. - Total: 176.

180: Wicki Roland (Wynigen); 179: Knöpfli Simeon (Kriegstetten); 178: Studer Reto (Recherswil); 177: Müller Konrad (4524 Günsberg); 176: Anderegg Marc (Oberbuchsiten); Fedeli Peter (4512 Bellach); Kreis Sebastian (Ichertswil); Roth-Wyss Nadine (Langenbruck); Saner Adrian (Luterbach); Segessenmann Manfred (Büren an der Aare); 175: Gäumann Reto (Langendorf); Lauener Ronald (Solothurn); Stoll Beatrice (4512 Bellach).

Lebern

Gewehr: 1. Niederwil Feldschützengesellschaft 64.105/41. 2. Rüttenen Schützen Galmis 63.231/28. 3. Günsberg Feldschützengesellschaft 63.048/93. 4. Riedholz Schützengesellschaft 62.625/33. 5. Bettlach Schützengesellschaft 62.593/58. 6. Feldbrunnen Schützenges. St. Niklaus 61.778/19. 7. Langendorf Schützengesellschaft 61.120/54. 8. Bellach Freier Schiessverein 60.875/16. 9. Selzach-Altreu Sportschützen 60.846/55. 10. Bellach Schützengesellschaft 60.565/48. 11. Lommiswil Schützengesellschaft 60.231/27. 12. Grenchen Schiesssportverein Lauacher 60.000/60. 13. Hubersdorf Militärschützen 59.000/28. - Total: 560.

70: Müller Reto (Lommiswil); 69: Müller Markus (Flumenthal); Singer Rolf (Günsberg); Ryf Samuel (Günsberg); Uebelhart Gerd (Flumenthal / SO); Zumsteg Daniel (Rüttenen / SO); 68: Briggen Aquil (Bettlach); Gasser Felix (Günsberg); Reinmann Max (Bettlach); Ruetsch Rony (Rüttenen / SO); Spycher Anton (Selzach); 67: Beyeler Fritz (Bettlach); Bucher Sascha (Niederwil); Gäumann Peter (Grenchen); Gisler Thomas (Lommiswil); Henzi Christian (Günsberg); Kaufmann Tom (Günsberg); Lutz Michael (Riedholz); Müller Heinz (Niederwil SO); Panebianco Raffaele (Solothurn); 66: Corti Christopher (Grenchen); Giger Heinz (Bellach); Huber Hans Peter (Lyss); Hugi Bruno (Grenchen); Ineichen Claude (Biberist / SO); Meric Tuncay Habib (Solothurn); Schenk Pascal (Langendorf); Schmidhauser Christoph (Günsberg); Schneeberger Manuel (Günsberg); Steiner Urs (Flumenthal); Studer Peter (Hubersdorf); Weber Matthias (Langendorf); Weibel Michael (Solothurn / SO); 65: Brudermann Harry (Rüttenen / SO); Bucher Werner (Langendorf); Flury Stephan (Balm b. Günsberg); Flury Urs (Niederwil SO); Jost Meinrad (Bettlach); Keller Oliver (Langendorf); Oesch Jonas (Feldbrunnen); Reinmann Patrick (Bettlach); Schär Marianne (Günsberg); Schrofer Jan (Riedholz); Singer Jörg (Solothurn); Zappa Pius (Grellingen / BL).

Pistole: 1. Grenchen Schiesssportverein Lauacher 170.000/18. 2. Grenchen Freischützen Pistolensektion 166.500/15. 3. Langendorf Pistolenschützen 163.028/78. 4. Bettlach Schützengesellschaft 158.400/76. - Total: 187.

180: Schmitt Beat (Bellach); 178: Abt Markus (Aeschi SO); 177: Jeker Roland (Langendorf); 176: Bouverat Georges (Grenchen); Dysli Andreas (Grenchen); 175: Bouverat Patrice (Grenchen); Bucher Karl (Bettlach).

Bucheggberg

Gewehr: 1. Gächliwil-Gossliwil Schützenges. 64.889/38. 2. Lüterswil-Biezwil Schützengesellschaft 64.826/49. 3. Mühledorf Schützengesellschaft 64.577/55. 4. Brunnenthal Schützengesellschaft 64.167/26. 5. Balm Schützenverein Bucheggberg 63.941/35. 6. Aetigkofen Schützengesellschaft 63.857/30. 7. Oberramsern Schützenges. Ramsern 63.750/68. 8. Kyburg SO Schützengesellschaft 63.684/82. 9. Bibern Schützengesellschaft 62.938/34. 10. Schnottwil Schützengesellschaft 62.550/89. 11. Messen Schützengesellschaft 62.368/82. 12. Lüterkofen Standschützengesellschaft 62.235/35. 13. Nennigkofen-Lüsslingen Schützenges. 61.850/42. - Total: 665.

66: Schori Jonas (Messen); Stuber Andreas (Kyburg-Buchegg); Stuber Jana (Küttigkofen); Wyss Ueli (Wengi b. Büren); Zimmermann Stefan (Küttigkofen); Zimmermann Thomas (Kyburg-Buchegg); Zürcher Urs (Messen); 65: Affolter Reto (Brügglen); Arni Willi (Etzelkofen); Bangerter Swen (Arch); Barnikol Sebastian (Messen); Etter Bruno (Gossliwil); Gerber Ueli (Aetigkofen); Hartmann Heinz (Schnottwil); Hofer Gregory (Messen); Hugi Manuel (Oberwil b.Büren); Imhasli Melanie (Ruppoldsried); Isch Thomas (Hessigkofen); Jäggi Rolf (Oberramsern); Kneubühler Jaqueline (Brunnenthal); Kocher Thomas (Unterramsern); Kunz Fritz (Mühledorf SO); Kunz Irene (Mühledorf SO); Lätt Marco (Kyburg-Buchegg); Leuenberger Daniela (Schnottwil); Lysser Eduard (Lüterswil); Marti Marco (Oberramsern); Meister Marianne (Aetingen); Moser Hansjörg (Mühledorf SO); Moser Nicole (Unterramsern); Moser Peter (Lüterkofen); Pooth Claudia (Niederbuchsiten); Rätz Marco (Balm b. Messen); Rufer Cornelia (Kyburg-Buchegg); Ryser Marcel (Messen); Saladin Patrick (Grenchen); Scheurer Stefan (Lüterkofen); Schori Beat (Bern); Senn Joël (Messen); Senn Silvan (Hessigkofen); Späti Patrick (Faoug); Thomi Ernst (Gossliwil); Vögeli Reto (Brunnenthal); Ziegler Hanspeter (Unterramsern); Zimmermann Stefanie (Biberist).

Wasseramt

Gewehr: 1. Gerlafingen Feldschützengesellschaft 66.529/36. 2. Gerlafingen Freier Schiessverein 64.476/44. 3. Oekingen Schützengesellschaft 63.389/79. 4. Biberist Schützengesellschaft 63.375/70. 5. Deitingen Schützenverein 62.909/47. 6. Luterbach Schützenverein 62.870/49. 7. Steinhof Feldschützen 62.375/18. 8. Lohn-Ammannsegg Schützenges. 62.261/49. 9. Obergerlafingen Schützengesellschaft 61.929/30. 10. Aeschi SO Regionalschützenverein 61.500/93. 11. Bolken Feldschützengesellschaft 61.400/22. 12. Subingen Schützengesellschaft 61.350/43. 13. Horriwil Feldschützen 60.813/33. 14. Recherswil Schützengesellschaft 60.320/53. 15. Kriegstetten Schützengesellschaft 59.900/21. - Total 687.

71: Hirter Reto (Gerlafingen); Bigler Franz (Gerlafingen); Saurer Marcel (Biberist); von Burg Urs (Bellach); 70: Felder Daniel (Subingen); Mohyla Toni (Lohn-Ammannsegg); 69: Brechbühl Oliver (Subingen); Horisberger Jürg (Luterbach); Ketelaar Pascal (Zuchwil); Späti Daniel (Kyburg-Buchegg); 68: Bösiger Jonny (Derendingen/SO); Etter Thomas (Teufenthal / AG); Flury Adrian (Derendingen); Gobet René (Deitingen); Imbach Heinz (Gerlafingen); Kaufmann Ernst (Aeschi SO); Küpfer Heinz (Luterbach); Rätz Sandro (Gerlafingen); Reber Willy (Luterbach); Richner Rudolf (Subingen); Rothenbühler Urs André (Gerlafingen); Wagner Kurt (Obergerlafingen); Zwicky Max (Oekingen); 67: Eichenberger Roger (Lohn-Ammannsegg); Felder Roland (Biberist); Frei Pablo (Halten); Freiburghaus Marc (Aeschi); Guldimann Heinrich (Oekingen); Hirter Hermann (Gerlafingen); Marchon André (Langendorf); Meister Hans-Rudolf (Zuchwil); Schibler Patrick (Gerlafingen); Schneider Martin (Recherswil); Stampfli Herbert (Biberist); 66: Antener René (Heinrichswil); Bachmann Cedric (Subingen); Bader Adrian (Deitingen); Baumann Alfred (Obergerlafingen); Bigler Nadine (Solothurn); Broder Marcel (Subingen); Eigenheer Urs (Obergerlafingen); Finger Martin (Flumenthal); Freiburghaus Urs (Oekingen); Frutig Hans (Halten); Gehrig Marius (Aeschi); Guldimann Albert (Lohn-Ammannsegg); Guldimann André (Subingen); Guldimann Patrick (Windisch); Häuptli Alain (Gerlafingen); Hintermann Daniel (Obergerlafingen); Hirter Jris (Gerlafingen); Hirter Patrick (Recherswil); Joggi Marcel (Luterbach); Kaufmann Patrick (Lohn-Ammannsegg); Kummer Paul (Niederönz);Lustenberger Ueli (Luterbach / SO); Nyfeler Paul (Biberist); Pfister Manfred (Walliswil b.Wangen); Rätz Bruno (Gerlafingen); Scheidegger Sven (Olten); Schmid Kevin (Feldbrunnen); Steiner Thomas (Recherswil); Weber Max (Lohn-Ammannsegg); Weidenbach Mischa (Zuchwil); Winistörfer Erich (Winistorf); 65: Eigenheer André (Solothurn); Fallet Joachim (Biberist); Freudiger Manfred (Heinrichswil); Friedli Markus (Recherswil); Gehrig Hermann (Aeschi SO); Glanzmann Tobias (Kriegstetten); Gnägi André (Lohn-Ammannsegg); Grogg Christian (Hersiwil); Guldimann Adrian (Günsberg); Guldimann Doris (Oekingen); Guldimann Jana (Günsberg); Gygax Franz (Subingen); Holzner Andrea (Gerlafingen); Käser Andy (Derendingen); Kaufmann Christoph (Heinrichswil); Meier Hans (Luterbach); Müller Florian (Olten); Phillot Stefan (Herzogenbuchsee); Rätz Reto (Gerlafingen); Rindlisbacher Fabian (Obergerlafingen); Schläfli Samuel (Obergerlafingen); Schneider Roland (Lohn-Ammannsegg); Stettler Hansueli (Biberist).

Pistole: 1. Gerlafingen Pistolenclub 165.387/66. 2. Aeschi Pistolenklub 165.227/98. 3. Biberist-Bucheggberg Pistolenschützen 164.222/20.

176: Wüthrich Marc (Bolken); 175: Geissbühler Werner (Wiler b.Utzenstorf).

Thal

Gewehr: 1. Matzendorf Schützengesellschaft 64.963/58. 2. Aedermanns./Herbetswil Sportschützen 64.440/53. 3. Mümliswil-Ramiswil Schützen Guldental 63.493/177. 4. Welschenrohr Schützenverein 63.364/46. 5. Laupersdorf Schützenverein 63.167/37. 6. Balsthal-Klus Schützenverein 62.448/63. 7. Holderbank Feldschützengesellschaft 62.000/15. 8. Gänsbrunnen Militärschützen 61.000/14. - Total: 463.

70: Hunziker Remo (Mümliswil); Ledermann Ueli (Matzendorf); Probst Matthias (Mümliswil); 69: Altermatt Heinz (Herbetswil); Altermatt Silvia (Hergiswil); Fluri Anton (Matzendorf); Koch Konrad (Holderbank SO); Meister Hans-Peter (Matzendorf); Müller Samuel (Ramiswil); Roth Walter (Mümliswil); 68: Ackermann Christian (Solothurn); Allemann Patrick (Ramiswil); Allemann Paul (Aedermannsdorf); Gardi Ralf (Oensingen); Hess Adrian (Matzendorf); Jakob Matthias (Matzendorf); Meister Anton (Matzendorf); Meister Kurt (Matzendorf); Schüpbach Heinz (Welschenrohr); Spätig Martin (Matzendorf); Stampfli Benjamin (Aedermannsdorf); 67: Allemann Roger (Ramiswil); Bader Urs (Wolfwil); Bloch Rudolf (Balsthal); Eggenschwiler Anton (Laupersdorf); Eggenschwiler Brigitte (Balsthal); Gerber Markus (Welschenrohr); Gschwind Heinz (Matzendorf); Heutschi Markus (Balsthal); Hürzeler Beat (Mümliswil); Luder Hans (Herbetswil); Meister Sven (Matzendorf); Rippstein Martin (Welschenrohr); 66: Bader Christian (Oensingen); Bader Werner (Mümliswil); Bloch Philipp (Balsthal); Distel Joshua (Welschenrohr); Distel Maël (Welschenrohr); Gunziger Pascal (Balsthal); Kissling Hans (Lostorf); Müller Guido (Hergiswil LU); Müller Michael (Mümliswil); Probst Josef (Holderbank SO); Roth Paul (Langenbruck); Roth Rainer (Ramiswil); Saner Markus (Mümliswil); Strähl Urs (Aedermannsdorf); Tschanz Pascal (Mauensee); 65: Ackermann Samuel (Mümliswil); Altermatt Christoph (Balsthal); Brunner Salome (Herbetswil); Bürki Rudolf (Niederbipp); Eggen Alfred (Herbetswil); Fluri Eduard (Welschenrohr); Fluri Peter (Welschenrohr); Hafner Remo (Mümliswil); Heutschi René (Balsthal); Hofer Andrea (Mümliswil); Lisser Kurt (Ramiswil); Lisser Valentin (Herbetswil); Meister Bruno (Matzendorf); Probst Erich (Mümliswil); Probst Regina (Mümliswil); Probst Reto (Ramiswil); Rippstein André (Welschenrohr); Roberts Stuart (Mümliswil); Schmid Jan (Gänsbrunnen); Schneeberger Philipp (Welschenrohr).

Pistole: 1. Mümliswil-Ramiswil Schützen Guldental 165.571/77. 2. Balsthal Pistolen-Schützengesellschaft 162.378.

177: Bloch Rudolf (Balsthal); Fringeli Roland (Laupersdorf); 176: Müller Jwan (Oensingen); Ackermann Tamara (Oensingen); Bader Jrene (Niederbipp); 175: Bähler Adrian (Luzern).

Gäu

Gewehr: 1. Wolfwil Feldschützen 65.529/35. 2. Niederbuchsiten Schützenverein 64.900/43. 3. Oberbuchsiten Schützenverein 64.593/57. 4. Egerkingen Schützengesellschaft 64.000/36. 5. Kestenholz Feldschützengesellschaft 64.000/34. 6. Oensingen Schützen 63.440/54. 7. Neuendorf-Härkingen Schützenverein 63.268/90. 8. Wolfwil Militärschützen 60.625/18. - Total: 367.

71: Kehl Kurt (Oensingen); 69: Bürgi Bruno (Wolfwil); Hug Marcel (Wolfwil); Kaufmann Ernst (Kestenholz); 68: Bürgi Thomas (Kappel); Flück Matias (Schafisheim); Gerber Rudolf (Kappel SO); Nugel Mike (Oensingen); Nützi Peter (Wolfwil); Sägesser Heinz (Kestenholz); Schneider Fabienne (Sursee); Uebelhard Daniel (Neuendorf); von Arx Patrick (Härkingen); Wehrli Peter (Oensingen); Weibel Marcel (Oensingen); Zurbrügg Toni (Egerkingen); 67: Ackermann Werner (Kestenholz); Brunner Werner (Niederbuchsiten); Büttiker Chantal (Oberbuchsiten); Camenzind Fabian (Kestenholz); Christen Max (Rothrist); Flück Helen (Neuendorf); Gees Christoph (Oberbuchsiten); Gyger Daniela (Oensingen); Hafner Jaqueline (Niederbuchsiten); Kanobel Bruno (Oensingen); Kempter Jannik (Neuendorf); Loosli Markus (Oberbipp); Müller Markus (Fulenbach); Müller René (Niederbuchsiten); Nünlist Othmar (Egerkingen); Nützi Roland (Wolfwil); Pfister Martin (Wolfwil); Rüegg Markus (Oberbuchsiten); Studer Ernst (Wolfwil); Zeltner Astrid (Niederbuchsiten); 66: Bader Andreas (Oberbuchsiten); Bolfing Kurt (Oensingen); Büttiker Jörg (Oberbuchsiten); Büttler Ueli (Neuendorf); Felber Bruno (Egerkingen); Felder Marco (Niederbuchsiten); Kissling Thomas (Oberbuchsiten); Rötheli Bruno (Härkingen); Studer Andreas (Egerkingen); Studer Christoph (Egerkingen); Studer Gilbert (Niederbuchsiten); Uebelhard Thomas (Niederbuchsiten); von Arx Ambros (Neuendorf); Walser Christian (Neuendorf); Zeltner Nadine (Neuendorf); 65: Ackermann Urs (Fulenbach); Barrer Marcel (Wolfwil); Erni Peter (Wolfwil); Flück Peter (Neuendorf); Haefeli Hanspeter (Balsthal); Kissling Elisabeth (Oberbuchsiten); Kissling Walter (Oberbuchsiten); Locher Bruno (Oensingen); Lötscher Josef (Niederbuchsiten); Nicklaus Jörg (Neuendorf); Rötheli Thomas (Härkingen); Studer German (Oberbuchsiten); Studer Urs (Niederbuchsiten); Teuscher Thomas (Sullens); Trösch Markus (Oberbuchsiten); Trösch Peter (Adligenswil); von Däniken Paul (Kestenholz); Zaugg Adrian (Oberbuchsiten);

Pistole: 1. Wolfwil Pistolenklub 169.261/49. 2. Oberbuchsiten Schützenverein 168.000/53. 3. Oensingen Pistolenschützen 162.913/48. - Total: 150.

179: Freiburghaus Urs (Neuendorf); 178: Kissling Andreas (Oberbuchsiten); 176: Dubach Hans (Fulenbach); 175: Kissling Roland (Oberbuchsiten).

Olten-Gösgen

Gewehr: 1. Boningen Militärschützen 65.684/41. 2. Gunzgen Militärschützen 64.364/23. 3. Walterswil SO Feldschützen 63.407/58. 4. Wisen Schützengesellschaft 63.286/45. 5. Hägendorf-Rickenbach Schützenges. 62.875/68. 6. Schützengesellschaft Fulenbach-Kappel 62.839/66. 7. Dulliken Engelbergschützen 62.800/52. 8. Hauenstein-Ifenthal Schützenges. 62.450/43. 9. Wangen bei Olten Schützengesellschaft 62.406/68. 10. Olten Freier Schiessverein 62.250/17. 11. Winznau Feldschützengesellschaft 61.529/36. 12. Niedererlinsbach Schützenbund 61.261/49. 13. Gretzenbach Schützengesellschaft 61.174/49. 14. Niedergösgen Falkensteinerschützen 60.769/56. 15. Lostorf Wartenfelsschützen 60.500/43. 16. Obergösgen Schützengesellschaft 60.417/50. 17. Däniken Schützengesellschaft 60.280/54. 18. Olten Stadtschützen 60.125/33. 19. Obererlinsbach Schützengesellschaft 58.914/75. - Total:926.

72: Borner Markus (Hägendorf); 71: Bürgi Marcel (Obergösgen); Lenz René (Roggwil); 70: Plüss Willi (Niederlenz); 69: Frey Christian (Niedergösgen); Kohler Peter (Hägendorf); Lenz Karl (Boningen); Marti Stefan (Olten); Meier Max (Walterswil SO); Mollet René (Dulliken); Schärer Anna-Lea (Gunzgen); Wyss Markus (Boningen); 68: Borner Marcel (Rickenbach SO); Christen Martin (Wangen b.Olten); Dick Sven (Oftringen); Egger Bruno (Wisen SO); Egger Karin (Wisen SO); Freidig Richard (Wangen b. Olten); Hodel Hans (Hägendorf); Kupferschmid Alfred (Zofingen); Locher Erwin (Wolfwil); Studer Philipp (Kappel SO); Wyss Thomas (Diegten); 67: Gäumann Thomas (Olten); Graber Matthias (Sissach); Hilfiker Rudolf (Fulenbach); Jäggi Marcel (Fulenbach); Kyburz Peter (Obergösgen); Lindegger Andreas (Hauenstein); Pfister Markus (Erlinsbach SO); Ritter Matthias (Kappel SO); Scheibler Werner (Dulliken); Senn Robin (Rickenbach); Solothurnmann Richard (Gretzenbach); Studer Pascal (Däniken); Uldry René (Walterswil SO); Zimmermann Pius (Hauenstein); 66: Bärtschi Lucas (Dulliken); Bucher Roland (Schönenwerd); Gmür Josef (Trimbach); Imboden Michael (Kappel SO); Joss Paul (Aarburg); Kämpf Theodor (Olten); Kunz Doris (Dulliken); Mugglin Patrick (Rickenbach); Munzinger Viktor (Wangen b. Olten); Repetto Bruno (Balsthal); Schaad Kurt (Lostorf); Schenker Edwin (Walterswil SO); Spielmann Roland (Obergösgen); Uldry Florian (Walterswil); von Arx Severin (Walterswil SO); Wyss Patrick (Boningen); Zumbühl Florian (Gunzgen); 65: Amacher Daniel (Wangen b. Olten); Bachmann Markus (Olten); Bader Thomas (Hägendorf); Baumann Jannick (Kappel SO); Bühler Benjamin (Olten); Buser Rolf (Olten); Buser Roman (Erlinsbach SO); Büttiker Fritz (Dulliken); Flückiger Rolf (Gunzgen); Flury Stefan (Nd. Gösgen); Frey Benjamin (Rothrist); Gmür Angela (Trimbach); Günter Fritz (Lostorf); Hauri Andreas (Erlinsbach SO); Hürzeler Roger (Obergösgen); Junker Ruth (Wangen b.O.); Kissling Josef (Wangen b. Olten); Kohler René (Aarburg); Lenz Werner (Fulenbach); Mathiuet Heinrich (Wisen SO); Müller Christian (Lostorf); Nadig Tobias (Hägendorf); Noti Marc (Hägendorf); Peier Markus (Trimbach); Plüss Walter (Dornach); Richner Hermann (Dulliken); Rudolf von Rohr Peter (Fulenbach); Schenker Mario (Walterswil SO); Schönenberger Beat (Wangen); Scussolin Patricia (Hägendorf); Strobel Markus (Kappel SO); Studer Meinrad (Hauenstein); Trüssel Rolf (Wangen b. Olten); von Arx Josef (Walterswil SO); von Däniken Roman (Erlinsbach SO); Wanner Urs (Gretzenbach); Wyss Fabian (Boningen); Zurbuchen Jean-Pierre (Niedergösgen).

Pistole: 1. Gunzgen Pistolenschützen Born 170.125/14. 2. Olten Stadtschützen 166.600/22. 3. Hägendorf Pistolenschützen Belchen 166.500/128. 4. Trimbach Pistolenschützen 166.375/15. 5. Niedergösgen Pistolenschützen 165.800/53. 6. Schönenwerd Pistolenclub 90.875/5.177: Kohler Peter (Hägendorf); 176: Bracher Christian (Olten); Salvatore Simone (Gelterkingen); Wolf Eric (Niedergösgen); 175: Buser Rolf (Olten); Held Michel (Hägendorf).