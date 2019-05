Am Dienstag soll er offiziell vorgestellt werden. Aber schon gestern Sonntag wurde in den schwedischen Medien bekannt, dass der neue Trainer des EHC Olten Fredrik Söderström heisst. Natürlich wird hüben wie drüben verneint, dass die Verpflichtung schon definitiv ist.

Aber der 41-Jährige wird in der kommenden Saison an der Bande der Powermäuse stehen.

Dass dem so ist, muss man als Überraschung werten. Söderström ist hierzulande ein unbeschriebenes Blatt, gilt aber in Schweden als sehr talentierter Trainer.

Dass er nun seine Karriere bei einem Swiss-League-Team in der Schweiz fortsetzt, damit durfte man nicht unbedingt rechnen. Fredrik Söderström arbeitete zuletzt sehr erfolgreich in Norwegen bei Storhamar. Mit den Dragons wurde er 2018 Meister und scheiterte vor einem Monat erst im Final an der Titelverteidigung.