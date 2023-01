Tennis Perfekter Jahresabschluss: Jonas Schär gewinnt erstmals den Titel am Silvester Cup Der 22-jährige Aargauer holt sich den Sieg dank einem Finalerfolg über «Silvester-Cup-Spezialist» Adam Moundir. Bei den Frauen siegte die Walliserin Sandy Marti.

Jonas Schär erkämpft sich den Titel am Silvester Cup in Derendingen Fabio Baranzini

Der Silvester Cup scheint ein gutes Pflaster zu sein für die besten Aargauer Tennisspieler. Bei der letzten Ausgabe des Elite-Turniers im Jahr 2020 siegte mit Jérôme Kym ein Aargauer im Nachbarkanton. In diesem Jahr war es beim Neustart nach Corona mit Jonas Schär (N2, 18) wieder ein Aargauer, der der Konkurrenz auf solothurnischem Boden den Meister zeigte. Der 22-Jährige musste für seinen ersten Titel in Derendingen allerdings hart kämpfen.

Nach zwei souveränen Auftaktsiegen wartete im Halbfinal mit Turniernummer eins Daniel Valent (N2, 15) der erste richtige Gradmesser. Die letzten Begegnungen zwischen den beiden waren stets hart umkämpft. So auch diesmal. Schär gewann Durchgang eins nach zwei abgewehrten Satzbällen mit 7:5, verlor dann aber den zweiten Satz mit 4:6. Der Entscheidungssatz wurde letztlich zur sicheren Beute von Schär, der dank drei Breaks mit 6:1 gewann.

Aggressiv dagegenhalten

Damit qualifizierte sich Schär zum ersten Mal fürs Endspiel am Silvester Cup. Dort wartete mit Adam Moundir (N2, 17) die vielleicht grösste Herausforderung, die es am Silvester Cup in den letzten Jahren gegeben hat. Denn Moundir, der bekannt ist für sein kompromissloses Powertennis von der Grundlinie aus, hat den Silvester Cup schon zwei Mal gewonnen und stand zwei weitere Male im Halbfinal. Auf dem Weg ins Endspiel hat er in einem spektakulären Halbfinalspiel unter anderem auch den Walliser Yann Marti (N2, 17) in drei Sätzen aus dem Turnier spedieren können. Jonas Schär war also gewarnt. «Ich kenne Adam und weiss, dass er sehr schnell spielt – vor allem wenn er sich wohl fühlt und genügend Zeit hat. Mein Ziel war daher, ebenfalls aggressiv zu spielen und zu versuchen, ihn unter Druck zu setzen», so Schär.

Mit dem Rücken zur Wand

Eine Taktik, die gut funktionierte. Denn Schär konnte mit Moundir mithalten, spielte sich ins Tie Break und erkämpfte sich dort einen Satzball bei eigenem Aufschlag. Doch Moundir konterte, drehte den Satz auf seine Seite und legte im zweiten Durchgang mit 5:2 vor. Sein dritter Titel in Derendingen lag griffbereit. Doch just als er bei 5:3 zum Matchgewinn servierte, kämpfte sich Schär ins Spiel zurück, schaffte das Break und holte sich anschliessend den Satz im zweiten Tie Break der Partie. Der dritte Durchgang wurde nicht mehr in der Kurzentscheidung beendet. Schär schaffte das entscheidende Break zum 5:3 und servierte das Spiel anschliessend souverän nach Hause. «Es war ein mega cooles Turnier für mich. Ich habe sehr gutes Tennis gespielt und der Titel war der perfekte Abschluss des Jahres 2022», so Schär. «Jetzt werde ich versuchen, dieses Level ins neue Jahr mitzunehmen.»

Marti gewinnt bei den Frauen

Im kleinen Tableau der Frauen kam es zum erwarteten Endspiel zwischen den beiden top gesetzten Athletinnen Katerina Tsygourova (N2, 22) und Sandy Marti (N2, 24). In diesem Duell setzte sich die um acht Jahre ältere Marti durch und gewann dank einem 6:3, 7:6-Sieg den Titel am 46. Silvester Cup in Derendingen. Turnierleiter Michel Gerber, der den Traditionsevent in diesem Jahr zum ersten Mal verantwortete, zog ein positives Fazit. «Wir sind sehr, sehr zufrieden mit der Qualität des Turniers angesichts der kurzen Vorbereitungszeit, die wir hatten. Gerade das Niveau in der Hauptkategorie der Männer war extrem hoch und die Dichte genial», freute sich Marti, der am Silvester Cup insgesamt 159 Matches über die Bühne gebracht hat.