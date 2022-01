Tennis Anina Lanz will an den Schweizer Meisterschaften eine Medaille gewinnen – am liebsten die goldene Am Wochenende finden die Junioren Schweizer Meisterschaften in Kriens und Littau statt. Aus dem Kanton Solothurn sind fünf Nachwuchstalente dabei, darunter auch Anina Lanz, die sich eine Medaille zum Ziel gesetzt hat.

Anina Lanz ist in Form Claudio De Captiani / Freshfocus

Die 16-jährige Hägendorferin Anina Lanz (N3, 42) gehört seit diesem Jahr zur Alterskategorie U18. Entsprechend tritt sie auch zum ersten Mal in dieser Kategorie an den Nachwuchs Schweizer Meisterschaften an. Und trotzdem ist sie bereits an Nummer drei gesetzt und gehört damit zu den Medaillen- und Titelkandidatinnen in der Königsklasse.

Das sieht auch sie selbst so. «Mein Ziel ist es, eine Medaille zu holen. Ich werde alles dafür geben, dass es am Ende die goldene sein wird», gibt sich Anina Lanz kämpferisch. «Dafür werde ich mutig und aggressiv spielen, denn nur so kann ich mein Spiel aufziehen und erfolgreich punkten.»

Gute Resultate

Grund für die Zuversicht von Anina Lanz sind ihre jüngsten Resultate: 12 Siege resultierten aus ihren 15 Matches seit Mitte November. «Meine Form stimmt», findet denn auch Lanz, die seit gut einem halben Jahr voll auf die Karte Tennis setzt. Auf dem Weg in den Halbfinal der Junioren Schweizer Meisterschaften wird Anastasia Radovanovic (N4, 48) ihre nominell stärkste Kontrahentin sein. Im Direktduell führt Anina Lanz mit 2:1, hat jedoch das letzte Duell vor zwei Jahren verloren. In einem allfälligen Halbfinale würde dann voraussichtlich Topfavoritin Karolina Kozakova (N3, 29) auf Anina Lanz warten.

Zwei weitere U18-Teilnehmerinnen

Neben Anina Lanz stehen in der Königskategorie U18 der Juniorinnen gleich noch zwei weitere Solothurnerinnen im Hauptfeld. Es sind dies Salome Fluri (N4, 53) aus Lostorf und Aengi Kuoni (N4, 65) aus Härkingen. Fluri hat mit R1-Spielerin Jael Schwarz eine schlagbare Erstrundengegnerin zugelost bekommen, würde bei einem Sieg allerdings beim zweiten Einsatz auf die bereits erwähnte Turniernummer eins Karolina Kozakova treffen. Sollte Aengi Kuoni in der ersten Runde Qualifikantin Anna Schällibaum (R1) schlagen, würde es zum Solothurner Duell mit Anina Lanz kommen.

Medaillenchance für Ulrich

Eine gute Auslosung hat Nicolas Ulrich (R1) aus Kappel in der U16-Kategorie erwischt. Nach einem Freilos trifft er auf den Qualifikanten Luca Sasso (R2), den er im November bereits in zwei Sätzen schlagen konnte. Anschliessend würde wohl ein Duell mit Matteo Heri (R1) warten, dem einzigen gesetzten Spieler, der keine N-Klassierung aufweist. So hat Ulrich also durchaus intakte Chancen, sich einen Halbfinalplatz und damit eine Medaille zu erkämpfen.

Schwieriger dürfte das für Mateo Fluri (R2) aus Lostorf werden. Er trifft zum Auftakt bei den unter 14-Jährigen mit Alessandro Hunziker auf einen gleichklassierten Spieler, würde bei einem allfälligen Sieg allerdings bereits in der zweiten Runde gegen die Turniernummer zwei Thomas Gunzinger (R1) antreten müssen. Gegen diesen Kontrahenten hat Fluri bisher alle sieben Direktduelle verloren.