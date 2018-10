Der EHC Olten erledigt die Pflichtaufgabe GCK Lions mit einem 6:3-Sieg unter dem Strich souverän. Und weil der HC Ajoie gegen La Chaux-de-Fonds patzt (1:2), übernimmt Olten erstmals in dieser Saison nach einer kompletten Runde die Tabellenführung.

Der EHCO bringt drei verdiente Punkte ins Trockene, auch wenn die GCK Lions den Oltnern einen Fehlstart verpassten. Nach ersten dominanten EHCO-Startminuten stehts plötzlich 1:0 für die Junglöwen. Der omnipräsente GCK-Ausländer Victor Backman erwischte mit dem ersten nennenswerten Zürcher Angriff die Oltner Hintermannschaft eiskalt.

Der frühe Gegentreffer schien aber eher die nötige Initialzündung beim EHCO zu sein: Mittels Doppelschlag innert 16 Sekunden lenkte die Truppe von Trainer Chris Bartolone das Spiel in die richtigen Bahnen. Bryce Gervais und Alban Rexha hatten das Blatt gewendet.

In der Folge tat sich der EHCO mit bissigen, aufsässigen Junglöwen schwer. Es war aber das Kämpferduo Wyss und Roland Gerber, das Grün-Weiss 20 Minuten nach dem Doppelschlag mit einem satten Schuss Gerbers von der blauen Linie ein komfortableres Polster verpasste.

Will man aber beim abgeklärten EHCO-Team etwas kritisieren, so war es wiederum das Erhalten unnötiger Gegentore zur Unzeit: 24 Sekunden vor dem zweiten Drittelsende hatte der talentierte Yannick Brüschweiler die Junglöwen wieder etwas Hoffnung geschenkt, als er aus dem Nichts das 2:4 erzielte. Und auch in den Schlussminuten hatte der EHC Olten wiederum eine komfortable Dreitore-Führung unnötig aus der Hand gegeben. Wiederum fand Brüschweiler beim sonst makellosen EHCO-Torhüter Simon Rytz die Lücke.

Weil aber die defensiv überforderten und teils übereifrigen Zürcher Verteidiger gleichzeitig Strafen einheimsten, agierte der EHCO in den Schlussminuten in doppelter Überzahl und liessen dabei nichts mehr anbrennen. Cason Hohmann setzte mit einem nicht ganz so gewollten, aber erfolgreichen flachen Schuss im Powerplay auf Pass von Bryce Gervais den Schlusspunkt.

Mann des Spiels war beim EHCO nebst der starken Kämpferlinie um Schneuwly, Rexha und Huber Verteidiger Anthony Rouiller. Er brachte in der Defensive Ruhe ins Spiel und überzeugte mit gepflegtem Spielaufbau und überragenden spielauslösenden Pässen. Und Rouiller liesssich auch wieder mal als Torschütze feiern. Daniel Eigenmann hatte die Scheibe vor dem eigenen Tor nach einem Abpraller auf sich genommen, trug den Puck in die gegnerische Zone, setzte Hohmann ein, worauf der EHCO-Topskorer ein starkes Auge bewies und den heranstürmenden Rouiller einsetzte. Sein Schuss aus dem Slot stellte den Dreitore-Vorsprung zum zwischenzeitlichen 5:2 wieder her (44.).

"Wir hatten sicher einen etwas schwierigen Start, konnten uns dann aber fangen. Dieser Sieg ist verdient und gewiss nicht selbstverständlich. Dieses GCK Lions hat einen grossen Schritt vorwärts gemacht und ist nicht zu vergleichen mit dem GCK der letzten Jahren", zollte Anthony Rouiller als Mann des Spiels dem Gegner Respekt.

Auch die Übernahme der Tabellenführung erachtet er als verdient: "Unsere Arbeit trägt langsam Früchte. Es braucht halt alles seine Zeit. Aber ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg", sagte er nach dem Spiel.

Am Sonntag darf der EHC Olten nach zwei Auswärtsspielen vor dem Heimpublikum die Tabellenführung verteidigen - Spannung ist garantiert: Es kommt ab 17.30 Uhr zum Spitzenkampf gegen den HC Ajoie.