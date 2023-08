Swiss League Und plötzlich funktionierts: EHC Olten schlägt die Ticino Rockets dank Effizenz im Schlussdrittel mit 4:0 Ein enttäuschend lethargisch agierender EHC Olten schlägt die Ticino Rockets auswärts 4:0. Ausschlaggebend war ein effizientes Schlussdrittel mit vier Toren nach torlosen zwei Dritteln.

Lukas Lhotak gratuliert Torhüter Lucas Rötheli zum Shutout. Michela Locatelli / freshfocus

Das eine Team dominiert die Liga, das andere ist abgeschlagen auf dem letzten Platz. Eine Mannschaft mit acht Siegen in Serie stand einer mit sieben Niederlagen in Folge gegenüber. Noch nie waren die Vorzeichen in den vergangenen sechs Jahren, seit der EHC Olten und die Ticino Rockets sich in der Swiss League duellieren, vor dem Puckeinwurf deutlicher als an diesem Donnerstagabend. Doch davon war über weite Strecken der Partie überhaupt nichts zu sehen. Eine besonders lethargisch wirkende Oltner Truppe tat sich schwer mit motivierten Tessinern. Statt frühe Tore zeichnete sich schon bald ein zähes Spiel ab.

Ein mühsamer Abend: Cédric Hüsler. Michela Locatelli / freshfocus

Immerhin: 4:0 hiess es zur Schlusssirene, womit ein enttäuschend aufgetretener EHC Olten gerade noch die Kurve kriegte. Doch das Resultat in dieser Höhe widerspiegelte in keinster Weise diese triste Donnerstagabend-Partie vor gerade mal 65 anwesenden Zuschauern. 40 Minuten lang brachte der EHCO kein Bein vors andere, während insbesondere die talentierte HCB-Sturmlinie um Ausländer William Hedlund punktuell Akzente zu setzen wusste, aber stets an Torhüter Lucas Rötheli scheiterte.

Zweite Niederlage in 28. Begegnung abgewendet

Bei den Oltnern fehlte es in den ersten beiden Dritteln so sehr an der Präzision, der Passqualität, Schnelligkeit, der Entschlossenheit, dass man sich trotz aller Vorzeichen nach Spielmitte mit einer Überraschung auseinandersetzen musste. Doch dann folgte das Schlussdrittel, indem der EHC Olten das Gaspedal doch noch fand – und nach 43 torlosen Minuten, passend zum Spiel, die Erlösung regelrecht herbeimurkste. Stan Horansky behielt nach einem unübersichtlichen Gewusel vor dem Tor den Überblick, schnappte sich die Scheibe und bediente Verteidiger Victor Oejdemark in der zweiten Reihe, der zum 1:0 traf. Wenig später erhöhte Horansky selbst mit einem satten Schuss in Überzahl zum 2:0. Und als Larri Leeger daraufhin zum 3:0 erhöhte, war die Partie innerhalb von sechs Minuten entschieden. Und plötzlich funktionierte es.

Schliesslich liess Stéphane Heughebaert mit seinem ersten Saisontreffer zum 4:0 den EHCO letztlich etwas gar gut aussehen. Damit konnten die Powermäuse nach der denkwürdigen Premierenniederlage vom 2. Februar 2021 in Biasca (1:4) die erst zweite Niederlage im 28. Aufeinandertreffen gerade noch rechtzeitig abwenden.

Verdienter Shutout von Lucas Rötheli

Hält stets den Durchblick: Torhüter Lucas Rötheli. Michela Locatelli / freshfocus

Die Tessiner suchten vier Minuten vor Schluss mit einem sechsten Feldspieler den Ehrentreffer vehement – und fanden ihn. Wegen hohen Stocks annullierten die Schiedsrichter das Tor im Nachgang, womit Lucas Rötheli, als einer der präsentesten Oltner an diesem trägen Donnerstagabend, doch noch zu seinem verdienten Shutout kam.

Am Samstag wird das Team von Trainer Lars Leuenberger, der übrigens nach zwei abwesenden Spielen wieder mit von der Partie war, wieder mit einer anderen Einstellung ans Werk gehen müssen. Es empfängt das kriselnde Visp. An der Motivation solls dann bestimmt nicht scheitern.