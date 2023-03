Noch einen Sieg braucht der EHC Olten, um die Finalteilnahme in den Swiss-League-Playoffs unter Dach und Fach zu bringen. Gelingt der Mannschaft von Headcoach Lars Leuenberger der entscheidende Schritt bereits am Dienstagabend in Küsnacht? Verfolgen Sie den Spielverlauf in unserem Liveticker.