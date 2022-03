Swiss League Favorit setzt sich durch: Der EHC Olten trifft im Playoff-Viertelfinal auf Sierre Der HC Sierre setzt sich in den Preplayoffs wie erwartet gegen den EHC Winterthur durch, tut sich dabei aber erstaunlich schwer. Im zweiten Duell müssen die launisch aufspielenden Walliser über die Verlängerung.

EHCO-Stürmer Simon Sterchi im Zweikampf mit Sierres Arnaud Montandon. Marc Schumacher / freshfocus

Der HC Sierre hat sich in der Preplayoff-Serie, die im Best-of-3-Modus ausgetragen wurde, gegen den EHC Winterthur wie erwartet mit 2:0 Siegen durchgesetzt. Der Favorit tat sich allerdings äusserst schwer gegen den EHC Winterthur, der sich erst in der allerletzten Runde der Qualifikation den zehnten Platz ergattern konnte.

Insbesondere im zweiten Spiel am Mittwochabend in Winterthur waren die Einheimischen auf einem guten Weg, sich ein drittes Spiel zu erkämpfen. 2:1 führten die Winterthurer bis 110 Sekunden vor Schluss. Doch dann, nach einer ziemlich kleinlich gepfiffenen Strafe, glich Sierres Topscorer Arnaud Montandon zum 2:2 aus und ermöglichte damit in extremis die Verlängerung. In dieser entschied Rémy Rimann nach etwas mehr als zwei Minuten die Serie zugunsten von Sierre, womit die Saison für Winterthur zu Ende ist.

Die launisch aufspielenden Walliser taten sich bereits am Montag in Spiel eins schwer, als sie ebenfalls 1:2 im Rückstand lagen, die Partie dann aber dank drei Toren innert 80 Sekunden noch für sich entscheiden konnten.

Nun bekommt es also der EHC Olten in den Playoff-Viertelfinals mit dem HC Sierre zu tun. In den fünf Direktduellen der Qualifikation gingen die Powermäuse drei Mal als Sieger vom Eis. Die Playoff-Viertelfinal-Serie (Best-of-7) beginnt am kommenden Sonntag im Stadion Kleinholz - Puckeinwurf: 17.30 Uhr.