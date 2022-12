Swiss League Es ist Tatsache: Der SC Langenthal zieht sich aus dem Profieishockey zurück – das sind die Gründe Der SC Langenthal zieht sich Ende Saison aus der zweithöchsten Schweizer Eishockeyliga, der Swiss League, zurück und damit auch aus dem Profieishockey. Zukünftig will der Verein in der dritthöchsten Liga antreten. Damit endet auch eine jahrelange Rivalität mit dem EHC Olten.

Kein Profieishockey mehr in Langenthal: Der SCL zieht sich aus der Swiss League zurück Marc Schumacher / freshfocus

Lange Zeit war es bloss eine Drohung, nun wird daraus bittere Realität: Der SC Langenthal zieht sich Ende Saison aus der zweithöchsten Schweizer Eishockeyliga, der Swiss League, zurück und damit auch aus dem Profieishockey. Das gibt der Verein am Mittwochnachmittag bekannt.

Damit würde der SC Langenthal den im Sommer initiierten Strategieprozess nach eingehender Prüfung aller möglichen Optionen und Szenarien im Bereich des sportlichen Betriebs und der dazu notwendigen finanziellen Mittel beenden, heisst es weiter. Mit der aktuellen Eishalle Schoren und der fehlenden Perspektive eines Stadionneubaus könne der SC Langenthal den Sportbetrieb in der Swiss League nicht aus eigener Kraft finanzieren, was wiederum zu einer regelmässig defizitären Jahresrechnung führe.

Selbst für den EHC Olten war klar: Eine Liga ohne Langenthal ist keine Liga. Marc Schumacher / freshfocus

SC Langenthal will in der MyHockey League spielen

Der SCL wird sich künftig auf den Amateurbereich konzentrieren und voraussichtlich kommende Saison in der MyHockey League, der dritthöchsten Spielklasse im Schweizer Eishockey, spielen. Die Bereiche Damen- und Nachwuchsförderung bleiben bestehen. Für den Nachwuchsbereich haben der SC Langenthal und der SC Bern ab der kommenden Saison eine Partnerschaft für die Bereiche Trainings-, Spiel und Ausbildungsmöglichkeiten vereinbart.

Für die Neuausrichtung des SCL wird vom Verwaltungsrat eine Taskforce gebildet. Diese Taskforce wird die künftige Organisation des Eishockeysports in Langenthal aufgleisen und die Saison 2023/24 im Amateurbereich vorbereiten. Der bisherige Verwaltungsrat rund um VR-Präsident, Gian Kämpf, führt den Club bis zum Ende der laufenden Saison (April 2023) in der Swiss League weiter und wird sich nach der Spielzeit 2022/23 aus sämtlichen Funktionen beim SCL zurückziehen.

Umfassende Situationsanalyse führte zur Strategieanpassung

Bereits im Sommer haben der Verwaltungsrat und die Hauptaktionäre des SCL einstimmig entschieden, eine umfassende Analyse zur Zukunft des SC Langenthal und der seit langer Zeit laufenden Gespräche für ein neues Nationalliga-Eishockeystadion in Langenthal zu erarbeiten. Die Ergebnisse zeigten laut Vereinsmitteilung deutlich auf, dass der professionelle Betrieb in der Swiss League ohne entsprechende Eissportinfrastruktur und ohne zusätzliche finanzielle Mittel nicht garantiert werden kann.

In der Folge hat der Verwaltungsrat verschiedene Optionen für das Weiterbestehen des SCL geprüft. Dabei wurden die Möglichkeiten einer Fusion mit einem anderen Swiss-League-Club genauso geprüft, wie eine alternative Swiss League-taugliche Spielstätte in der Region. Der Verwaltungsrat beurteilte diese und weitere Optionen als nicht in nützlicher Zeit realisierbar oder als nicht finanzierbar. Er hat sich deshalb entschieden, den Fokus auf das Weiterbestehen des Breitensports Eishockey in Langenthal selbst zu setzen. In der Konsequenz wird sich der seit 20 Jahren in der zweithöchsten Liga positionierte Eishockeyclub aus dem Profisport zurückziehen und sich künftig auf den Amateursport konzentrieren.

Der SC Langenthal will zukünftig in der dritthöchsten Liga spielen. Claudio Thoma / freshfocus

Hauptaktionäre garantieren finanzielle Unterstützung für laufende Saison

Weiter heisst es: Um ein nachhaltiges Fortbestehen für den SC Langenthal sicherzustellen, garantieren die heutigen Hauptaktionäre die finanzielle Basis in der Höhe von über CHF 1 Mio. für eine reguläre Weiterführung der laufenden Spielzeit 2022/23 in der Swiss League. Damit seien alle budgetierten Ausgaben wie Löhne, Mieten und weitere Kosten sowie die Rückführung des Covid-Kredits bis zum Ende der laufenden Saison gedeckt.

Zusätzlich äusserten sich die Hauptaktionäre dahingehend, dass sie bereit sind, dem noch zu reorganisierenden Club in der Anfangsphase im Rahmen eines Sponsoring-Engagements finanziell zu helfen, damit die Neuausrichtung im Bereich des Eishockeysports in Langenthal erfolgreich starten kann. Für die Ausarbeitung der Pläne und die Herbeiführung der notwendigen organisatorischen Änderungen setzt der Verwaltungsrat eine Taskforce ein.

Das Projekt für eine neue Eishalle im Hard wird nicht weiterverfolgt

In den vergangenen Jahren sei es nicht gelungen, das passende Fenster für das Neubauprojekt einer nationalligatauglichen Eissporthalle für Langenthal zu finden. In den vergangenen Wochen kam der Gemeinderat zum Schluss, dass die Erfolgsaussichten für ein neues Eisstadion aus verschiedenen Gründen gering sind.

Zur Aufrechterhaltung des Angebots für den Nachwuchs- und Breitensport und zur Sicherstellung des Betriebs in der Eishalle Schoren hat der Gemeinderat Sofortmassnahmen ergriffen und erarbeitet nun eine Vorlage zu Handen des Stadtrats zur Sicherstellung einer Übergangsfinanzierung.

Die Stadt will den Eissport in Langenthal erhalten und fördern

Der Gemeinderat will laut SCL den Eissport in Langenthal dennoch auch in Zukunft aufrechterhalten und fördern sowie die dazu notwendige Infrastruktur bereitstellen. Die Stadt engagiert sich verstärkt auch finanziell. Der Eissport in Langenthal soll am bestehenden Standort in Schoren gesichert und weiterentwickelt werden.

Eine langfristige Lösung in Schoren wird umgehend an die Hand genommen. Es wird angestrebt, den Stimmberechtigten bis im Jahr 2025 eine abstimmungsreife Vorlage zur Weiterentwicklung der Eishalle in Schoren zu unterbreiten.