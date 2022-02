Swiss League EHCO-Verteidiger Florian Schmuckli fällt vier bis sechs Wochen aus Der EHC Olten muss die nächsten vier bis sechs Wochen ohne Florian Schmuckli auskommen. Der Verteidiger zog sich am Montag im Spiel gegen Winterthur eine ernsthafte Fussverletzung zu und fällt bis zu den Playoffs aus.

Florian Schmuckli fällt längere Zeit aus. Marc Schumacher / freshfocus

Florian Schmuckli fällt die nächsten vier bis sechs Wochen aus. Der Verteidiger wurde am Montag im Spiel gegen Winterthur von einem Puck am Fuss getroffen und zog sich dabei eine ernsthafte Fussverletzung zu, wie nähere Untersuchungen am Donnerstag zeigten. Damit wird der EHC Olten frühestens in den Playoffs wieder auf die Dienste des ehemaligen U20-Nationalspielers zählen können.

Elsener am Freitag im Einsatz

Zumindest für das Freitagsspiel beim EHC Visp kommt der Ex-Oltner Janis Elsener als Ersatz zum Einsatz. Der Verteidiger der SCL Tigers, der in diesen Tagen bei den Rapperswil-Jona Lakers einen Einjahresvertrag für die Saison 22/23 unterschrieb, absolvierte in dieser Saison mit einer B-Lizenz bereits zwei Partien für den EHC Olten.

Elsener kommt selber von einer Verletzung zurück, hatte er sich bei einem unglücklichen Zusammenstoss mit Harri Pesonen vor etwas mehr als drei Wochen eine Gehirnerschütterung zugezogen. Elsener absolvierte mit dem EHC Olten bereits das Donnerstagstraining im Kleinholz.