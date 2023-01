Swiss League EHC Olten verpflichtet bis Ende Saison EVZ-Stürmer Luca De Nisco Der EHC Olten leiht für die laufende Meisterschaft per sofort und bis Ende Saison den 22-jährigen Stürmer Luca De Nisco vom EV Zug aus.

Luca de Nisco in der Garderobe im EVZ-Trainingspalast OYM in Cham. Stefan Kaiser

Luca De Nisco gilt als grosses Stürmertalent, wurde bei den GCK Lions und dem EV Zug ausgebildet und kämpfte sich letzte Saison in das Fanionteam des EVZ, worauf er sich einen National-League-Vertrag bei den Zugern sicherte. Im vergangenen Jahr schoss er für den EVZ im Playoff-Viertelfinal gegen den HC Lugano in Spiel drei mit dem 2:2-Ausgleich sein einziges Playoff-Tor.

In dieser Saison kam er beim EVZ auf 24 Einsätze und verbuchte einen Assist. Insgesamt kommt De Nisco auf 78 Spiele in der National League sowie auf 112 Spiele in der Swiss League für die EVZ Academy.

De Nisco stösst per sofort leihweise zum EHC Olten und wird die Saison 2022/23 mit den Dreitannenstädtern beenden. Seinen ersten Einsatz wird De Nisco aller Voraussicht nach am Samstag im Auswärtsspiel bei den Ticino Rockets haben. EVZ-Sportchef Reto Kläy: «Luca wird in Olten wichtige und wertvolle Spielpraxis sammeln können.»