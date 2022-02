Swiss League Der EHC Olten verpflichtet das grosse Torhütertalent Lucas Rötheli Der EHC Olten hat für die beiden kommenden Saisons Lucas Rötheli verpflichtet. Der Torhüter wechselt von der EVZ Academy in die Dreitannenstadt.

Torhüter Lucas Rötheli hält Ende Januar die Scheibe gegen EHCO-Stürmer Dominic Weder im Blick. Marc Schumacher / freshfocus

Der EHC Olten verpflichtet das grosse Torhütertalent Lucas Rötheli. Der 19-Jährige bestreitet derzeit seine erste Saison im Profieishockey und überzeugt bei der EVZ Academy mit starken und konstanten Leistungen. Zuletzt kam das der EHC Olten in den beiden jüngsten Spielen gegen die EVZ Academy Ende Januar zu spüren (2:0- und 5:0-Sieg), in denen Rötheli mit seinen Leistungen für Bewunderung sorgte.



Der Sohn der Oltner Stürmer-Legende André Rötheli wurde im Nachwuchs des EV Zug ausgebildet und stand in sämtlichen Altersstufen in den Kadern der Schweizer Nachwuchs-Nationalmannschaften.

Der EHC Olten freue sich darauf, dass Rötheli die "nächsten Schritte in seiner noch jungen Karriere beim EHCO machen wird", teil der Verein in einer Medienmitteilung mit.

Als Stammtorhüter wurde bereits die Verpflichtung von Kloten-Goalie Dominic Nyffeler bekannt gegeben, der derzeit an Servette-Genf in der National League ausgeliehen wurde.