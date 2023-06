Swiss League Der EHC Olten trifft zum Saisonauftakt auf Winterthur – erstes Heimspiel gegen Bellinzona Der Spielplan der Swiss League ist da: Auf den EHC Olten warten am 15. und 16. September zum Saisonauftakt auf dem Papier zwei «Pflichtaufgaben». Am Freitag tritt die Mannschaft von Headcoach Lars Leuenberger in Winterthur an. Am Samstag folgt das erste Heimspiel gegen die neu in Bellinzona beheimateten Rockets.

Die Gastspiele des EHC Olten in Winterthur sind nicht selten ein Krampf. Marc Schumacher / freshfocus

Der EHC Olten trifft zum Meisterschaftsauftakt in der Swiss League auf zwei der vermutlich schwächsten Teams der Spielklasse. Doch Vorsicht! Was auf dem Papier nach einem leichten Einstieg in die neue Saison aussieht, könnte sich schnell als Fallstrick entpuppen. Nichts ist für einen der designierten Favoriten schwieriger, als auf einen Gegner zu treffen, der nichts zu verlieren hat und gleich einmal eine Überraschung schaffen möchte.

Weihnachtsspiel gegen Martigny

Aus Sicht der Oltner ist der Spielplan ansonsten mässig attraktiv, Die lukrativen Spiele vor und nach Weihnachten sind punkto Affiche nicht gerade ein Gassenhauer. Am 23.12. kommt Aufsteiger Martigny zum «Weihnachtsspiel» ins Kleinholz. Am 26.12. macht der HC Thurgau seine Aufwartung. Immerhin: Zwischen dem 5. Dezember und dem 9. Januar darf der EHCO siebenmal vor eigenem Publikum spielen.

Apropos Heimspiele: 10 ihrer 23 Partien im Kleinholz bestreiten die Oltner an einem Dienstagabend, 5 finden am Samstag statt, 4 am Freitag sowie jeweils zwei am Donnerstag und am Sonntag. Basel, Visp, Thurgau, Sierre und die GCK Lions kommen je dreimal nach Olten. Dafür muss der EHCO ein zusätzliches Mal nach La Chaux-de-Fonds, Winterthur, Bellinzona und Martigny. Die Qualifikation endet am 2. Februar mit einem Heimspiel gegen Sierre.