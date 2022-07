Swiss League Bestätigt: EHC Olten verpflichtet Center Timothy Kast vom SC Bern Der EHC Olten hat für die Saison 22/23 den Center Timothy Kast unter Vertrag genommen. Der Genfer wechselt für eine Saison in die Dreitannenstadt.

Timothy Kast (l.) wechselt definitiv zum EHC Olten. Marc Schumacher / freshfocus

Der 33-jährige Timothy Kast wechselt zum EHC Olten und ist damit tatsächlich der noch gesuchte Schweizer Center-Spieler, wie dies diese Zeitung bereits schrieb. Kast verfügt über viel Erfahrung in der National League sowie in der Swiss League. Der Genfer bestritt in seiner Karriere für Genf-Servette, den EV Zug sowie den SC Bern insgesamt 427 Spiele in der National League (120 Skorerpunkte) sowie für den Lausanne HC, den EHC Basel und den HC La Chaux-de-Fonds 312 Partien in der Swiss League (254 Skorerpunkte). Letzte Saison kam Kast für den SC Bern in 45 Spielen auf 14 Skorerpunkte. Timothy Kast hat beim EHC Olten einen Vertrag für die kommende Saison 2022/23 unterschrieben.