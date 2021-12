Swiss League Aufstiegsgesuch bewilligt: Der EHC Olten darf in die National League aufsteigen Die National League AG folgt dem sportlichen Geist und erteilt dem EHC Olten für eine allfällige Promotion in die höchste Schweizer Liga grünes Licht. Die Powermäuse dürften in die National League aufsteigen.

Dürfen das Ziel Aufstieg weiterhin anpeilen: Dem EHC Olten wurde das Aufstiegsgesuch erteilt. Claudio De Capitani / freshfocus

Für Swiss-League-Vertreter, die in die höchste Schweizer Liga aufsteigen wollen, gibt es nebst dem sportlichen Erfolg auch sonst einige Hürden zu überspringen und Kriterien zu erfüllen: Ein Klub in der National League braucht etwa ein 9-Millionen-Franken-Budget, benötigt einen gut aufgestellten Nachwuchs und muss eine Infrastruktur stellen, bei welcher die Rede von einer Stadionkapazität von 5000 Zuschauern ist. Der EHC Olten erfüllt alle Punkte - bis auf einen: den Nachwuchs.

Ein Streitpunkt war, dass man als Klub in der National League im Nachwuchs bei der U17/U20 mit mindestens einer Mannschaft in der Elit-Stufe vertreten sein muss. Der EHC Olten kann diesen Punkt derzeit in der Tat nicht erfüllen - eine Tatsache, auf welcher gerade die Konkurrenz aus Kloten über Wochen hinweg herumgeritten war und die Oltner Thematik gleich mehrmals öffentlich befeuert hatte.

Professionelle Arbeit bei der EHC Olten Prospect AG wird gewürdigt

Doch nun ist klar: Dem EHC Olten wurde das Aufstiegsgesuch bewilligt. Die Powermäuse dürfen in die National League aufsteigen.

Die National League AG scheint die tüchtige Arbeit, die beim EHC Olten seit einigen Jahren im Nachwuchs wieder geleistet wird, zu registrieren. Mit der ins Leben gerufenen EHC Olten Prospect AG wurde der Nachwuchs sogar professionalisiert. EHCO-Geschäftsführer Patrick Reber sagte in diesem Interview vor gut zwei Wochen: «Jede Sportorganisation weiss, was es bedeutet, einen Nachwuchs aufzubauen oder wenn man ihn, wie in unserem Fall, reaktivieren muss. Der Nachwuchs wurde in Olten jahrelang vernachlässigt, nun bauen wir ihn wieder auf. Dass dies ein langwieriger Prozess ist und Zeit braucht, versteht sich von selbst. Wir reden hier von fünf bis zehn Jahren. Trotzdem sieht man beim EHC Olten bereits erste Erfolge auf den Stufen U9, U11, U13, wo wir Elit-Teams haben sowie der U15, wo wir Top spielen, da kommen die Jahrgänge nun stetig nach.» Diese Entwicklung haben ganz offensichtlich auch die Vertreter im Verwaltungsrat der National League gesehen und registriert.

«Der EHC Olten freut sich über den positiven Entscheid der Lizenzkommission und der National League AG und sieht sich bekräftigt, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen», schreibt der Klub in einer Mitteilung.