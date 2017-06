Das Turnierwochenende wird am Samstag 10.6. um 9.00 Uhr von den Männern in der Kategorie B2 eröffnet und auf den 3 Feldern des Sportzentrums Hard ausgetragen. In der Favoritenrolle steht das Team Galli/Stüdeli, welches bis jetzt am meisten Siege verzeichnen konnte. Punktemässig ist ihnen das Team Arndt/Grah knapp überlegen.

Aber auch das dritte angemeldete Team Runtsch/Oberli ist nicht zu unterschätzen. Es dürfte zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen kommen. Am Nachmittag werden ab 13.00 Uhr die Damen der Kategorie B3 übernehmen.

Der Sonntag, 11.6. beginnen die Frauen ebenfalls in der Kategorie B2. Favorit ist hier das Team Stüdeli/Kallen, welches mit Abstand am meisten Erfahrung hat. Abgerundet wird das Wochenende dann von den Männern B3.