Gross ist bei Ellenberger die Freude darüber, dass seine Mannschaft am letzten Spieltag der Vorrunde im Direktduell um Platz eins den FC Grenchen, den Kronfavoriten auf den Aufstieg, mit 2:0 schlagen konnte: «Das war ein sehr schöner Abschluss der Vorrunde. Aber fünf Punkte Vorsprung sind noch gar nichts. Je nach Rückrundenstart kann es sehr schnell wieder eng werden.»

Erstaunlich ist, dass sich der FC Subingen den ersten Rang sicherte, obwohl nicht weniger als sechs Klubs mehr Tore erzielten. Nur 21 Tore schoss die Ellenberger-Elf in elf Spielen. Wieso reichte es dennoch für den Spitzenplatz? «Weil wir die beste Defensive der Liga haben», antwortet der Trainer trocken. Nur zehn Gegentore in elf Spielen, dies die Bilanz. «Alle Spieler haben hervorragend ihre Defensivarbeit verrichtet, das fängt ganz vorne an. Bestes Beispiel dafür war das Spiel am Sonntag gegen Grenchen.»

Fünf der acht Siege fuhr Subingen mit nur einem Tor Unterschied ein. Von Minimalismus will Ellenberger aber nichts wissen. Er habe nicht erwartet, dass sein Team die Gegner an die Wand spiele. «Jeder Match in dieser Liga ist eng», führt er aus. «Auch gegen die vermeintlich Schwächeren muss die Einstellung stimmen. An der Chancenverwertung können wir sicher noch arbeiten. Aber wir haben in jedem Spiel einhundert Prozent gegeben und dadurch in der Vorrunde das Maximum herausgeholt.»

In der Winterpause will Dominik Ellenberger sein Team noch etwas verstärken. «Wir schauen uns auf dem Markt um», sagt er. Durch ein, zwei externe Zuzüge sowie eigene Junioren, die ins Fanionteam integriert werden, will er den Konkurrenzkampf im Training neu lancieren.