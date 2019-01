31 Skorerpunkte (9 Tore, 22 Assists) in 33 Spielen hat der 31-Jährige soweit erspielt, das macht Platz 4 in der internen Skorerliste des EHC Olten. Damit befindet sich der Thaler auf Kurs, in seiner 12. EHCO-Saison seine beste Spielzeit zu egalisieren. Er würde damit seine Saison 2010/11 punktemässig übertrumpfen, in welcher er sich 43 Mal als Torschütze (11) oder Passgeber (32) eintragen liess (0,96 Punkte pro Spiel).

Spielt Diego Schwarzenbach nun im Herbst seiner Karriere, im Alter von 31 Jahren, tatsächlich seine beste Saison? Er muss schmunzeln und meint: «Die Beste? Es ist schwierig, alle Saisons miteinander zu vergleichen. Jede war für sich speziell», sagt er und bestätigt: «Aber ja, es läuft mir momentan sehr gut. Ich fühle mich wohl.»

Worauf seine Bestleistungen denn beruhen? «Ich weiss es nicht. Ich würde nicht behaupten, dass ich heute besser Schiessen oder Schlittschuhlaufen kann als in den Jahren zuvor. Es läuft einfach gut. Ich gebe jeden Tag mein Bestes», sagt er.

Aber dennoch, so glaube er, habe ihm die vergangene Saison, das Auszeitjahr in La Chaux-de-Fonds, viel gelehrt: Sich auf die wesentlichen, wichtigen Sachen zu fokussieren. «Ich lasse heute viel weniger an mich heran und konzentriere mich auf meine Leistungen. Das hilft», so Schwarzenbach, der in der letzten Saison beim HCC mit 29 Skorerpunkten seinen Aufwärtstrend belegte.