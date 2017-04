Wird es diesen Sommer erneut zu vielen Mutationen kommen oder hält man am bestehenden Kader fest?

Der Sportchef steht natürlich in ständigem Kontakt mit den Spielern, die Gespräche laufen. Doch zuerst müssen wir die Saison jetzt auch etwas sacken lassen. Es wird auf jeden Fall wieder Änderungen geben. Da es bei uns jeweils nur Einjahresverträge gibt, ist es normal, dass es zu Wechseln kommt. Wir werden versuchen, den Grossteil der Spieler zu halten, wollen aber auch die Integration von eigenen Junioren weiter forcieren. Es ist nicht unser Ziel, immer mit vier Ausländern zu spielen. Diese Saison war es wegen den Abgängen von Schnider und Gerber halt einfach nicht anders möglich.

Welches waren abgesehen von NLA-Bronze die Höhepunkte der Saison?

Das grosse Highlight war ganz klar der Spatenstich der Betoncoupe Arena im März. Das ist das Ereignis, an das wir uns in ein paar Jahren erinnern werden, wenn wir an die Saison 2016/17 zurückdenken. Ich bin erstaunt, wie schnell es seit letztem Monat mit dem Bau vorwärtsgeht. Die Vorfreude, am 1. Januar 2018 in die neue Halle einziehen zu können, steigt von Tag zu Tag.

Welchen Effekt erhofft sich der Verein durch den Bau der eigenen Halle?

Es ist fast ein bisschen eine Neulancierung des Klubs. Dass unsere Teams in den letzten Jahren auf so viele Hallen und Dörfer verteilt trainieren und spielen mussten, hat ein soziales Vereinsleben, wie wir es uns wünschen, erschwert. Jetzt bekommen wir endlich unsere Heimstätte, die hauptsächlich als Begegnungsstätte und Mittelpunkt des Vereinslebens dienen soll. Zudem hoffe ich, dass die neue Halle noch mehr Zuschauer anlockt. Wir wollen ihnen mit der neuen Halle ein attraktiveres Gesamtprodukt bieten. Das Erlebnis Volleyballmatch soll deutlich gesteigert werden.

Wann ist der erste grosse Titelgewinn fällig für Volley Schönenwerd?

Wir waren schon ganz nah dran, verloren aber den Cupfinal. Damals sagte ich, dass wir den Titel nun halt in der neuen Halle holen. Wir werden nie das grösste Budget aller NLA-Teams haben und es wird eine besonders erfolgreiche Teamzusammenstellung und Wettkampfglück brauchen, um einen Titel nach Schönenwerd zu holen. Doch wir probieren es jedes Jahr von Neuem.