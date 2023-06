Der Favorit setzt sich durch: Nick Alpiger holt sich den Festsieg in Obergösgen gegen Sinisha Lüscher

Am Solothurner Kantonalen Schwingfest in Obergösgen gibt es einen Favoritensieg. Nick Alpiger holt sich den Festsieg im Schlussgang gegen Sinisha Lüscher. Nach 1:40 Minuten besiegt der Eidgenosse den 17-jährigen Lüscher mit Innerem Haken und Nachdrücken am Boden.