«Wir haben gewusst, dass es schwierig wird. Es ist der erste Sieg seit 2011 gegen diesen Gegner», waren Solothurns Trainer Dariusz «Darek» Skrzypczaks erste Worte. «Jetzt liegt es an uns, wobei wir mit breiter Brust am Samstag nach Münsingen fahren können», fährt der 50-Jährige fort. Er machte zudem ein Riesenkompliment an die Mannschaft, wie sie nach dem 0:1 das Spiel gekehrt hat. «Es waren zwei Super-Aktionen von Hannes Hunziker und Shpetim Arifi, die zu den beiden Toren führten; wir waren ein Stück besser», schloss Skrzypczak.

Der Pole schickte die gleiche Startelf wie gegen Lancy auf den Stadion-Rasen. Taktisch nahm er eine Änderung vorgenommen. Sacha Stauffer beorderte er zurück ins linke defensive Mittelfeld. Shpetim Arifi rückte als Stossstürmer hinter Sturmspitze Loic Chatton vor. Entsprechend offensiv stieg der Heimklub in dieses Final-Hinspiel. Der Durchbruch wurde mit schnellen Kombinationen angestrebt.

Intensiven, fair und eng

Aufgrund dieser Spielanlage mussten die Solothurner wirkungsvolle Konter des FC Münsingen gewärtigen. Beide Teams schenkten sich in dieser intensiven, fairen und engen Partie nichts. In der 16. Minute setzte sich links Sandro Christen gegen Fabian Kohler durch. Im Zentrum wurde Luca Lavorato angespielt. Für den herausgeeilten Solothurn-Goalie Jeffrey Grosjean konnte Edin Hasanovic knapp vor der Torlinie ein Verlusttor verhindern. Auf der Gegenseite hatte Loic Chatton zwei Chancen zur Führung. Zuerst konnte der FCS-Topskorer Patrick Karrer im Tor der Gäste nicht bezwingen (17.) und beim zweiten Mal rettete Münsingens Schlussmann in höchster Not in Corner (20.).

Mit einem tempostarken Entlastungsangriff verwirrten die Besucher die einheimische Abwehr in der 25. Minute. Die Ambassadoren brachten den Ball nicht unter Kontrolle. Schliesslich war es Lavorato, der diese Fehlerserie mit dem Führungstreffer für die Aaretaler ausnützte. Sieben Minuten später korrigierte Hannes Hunziker diesen Rückstand.