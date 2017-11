Nur zwei Punkte gab der FC Solothurn in dieser Vorrunde ab. Beim 1:1-Unentschieden gegen den drittplatzierten FC Münsingen. Die restlichen zwölf Spiele entschieden die Solothurner für sich.

Kein anderer Klub in der Schweiz, von der Super League bis zur 2. Liga inter, dominierte seine Spielklasse so wie der FC Solothurn die Gruppe 2 der 1. Liga. Das Team von Trainer Dariusz Skrzypczak steigt mit einem Vorsprung von neun Punkten auf «Verfolger» SC Buochs in die zweite Saisonhälfte.

Die besten zwei Klubs qualifizieren sich am Ende der Saison für die Aufstiegsspiele zur Promotion League. Solothurns Polster auf den FC Münsingen auf Platz drei beträgt bereits zwölf Zähler.

Zehn Jahre alte Punkterekord könnte geknackt werden

Punkten die Solothurner in der Rückrunde im gleichen Stil weiter, könnte sogar der zehn Jahre alte Punkterekord geknackt werden. 62 Punkte holte der FCS in der Saison 2006/07. Damals bestand die Gruppe allerdings aus 16 Mannschaften und die Solothurner absolvierten insgesamt vier Spiele mehr als in der aktuellen Meisterschaft.

Den ersten Platz konnten sich die Ambassadorenstädter damals in der Rekordsaison indes nicht sichern. Sie zogen als Dritter in die Aufstiegsspiele ein, scheiterten dort aber an Gossau. Alles deutet darauf hin, dass der FC Solothurn heuer zum dritten Mal in den letzten zehn Jahren in die Aufstiegsspiele einzieht.