Simon Friedli dank erstem Weltcup-Podestplatz «auf gutem Weg»

Einmal top, einmal Flop. So fasst Bobpilot Simon Friedli das zweite Weltcup-Wochenende in der noch jungen Saison zusammen. Im lettischen Sigulda, wo schon die ersten beiden Rennen stattfanden, fuhr der 29-Jährige am Samstag zum ersten Mal aufs Podest in einem Weltcuprennen. Einen Tag später erlebte er einen Schockmoment: Er stürzte mit einem Tempo von gut einhundert Stundenkilometern.

Zum Auftakt seiner ersten kompletten Weltcup-Saison hatte sich Friedli vor zwei Wochen mit den Plätzen sechs und neun begnügen müssen. «In diesem Winter kann man nichts planen», sagte er. Man müsse froh sein, überhaupt fahren zu können.

Am ersten Weltcup-Wochenende musste sein Anschieber Adrian Fässler in Quarantäne. Weil er das Zimmer mit Cyril Bieri vom Team von Michael Vogt teilte, der positiv getestet wurde. Friedli selbst war kurz vor den ersten Trainingsfahrten in Deutschland im Oktober positiv getestet worden.

Fälschlicherweise, wie sich wenig später herausstellte. Er verpasste dadurch mehrere Trainingstage. Während der Vorbereitung erwischte es in Königsee zudem Anschieber Marco Leimgruber.

Weil die Saison voller Ungewissheiten sein wird, stapelte er im Vorfeld eher tief mit dem Ziel Top-10-Plätze. Zum Aufakt gelang ihm dies am Wochenende vom 21. und 22. November in beiden Rennen. Und am vergangenen Samstag sorgte er mit Anschieber Gregory Jones dafür, dass auch im dritten Rennen der Saison ein Schweizer auf dem Podest stand.

Das Duo fuhr auf den dritten Platz. Dies war dem 22-jährigen Schwyzer Michael Vogt eine Woche zuvor auf der gleichen Bahn gleich zweimal gelungen.