«Als Weltmeister herzukommen und dann Zweiter zu werden, ist hart. Ich habe getan, was möglich war, aber Maxim war eine Klasse für sich», zollte er seinem Nachfolger Respekt. Der Russe Maxim Kuzmin (29) lief vorerst unauffällig im Feld, ehe er auf dem Rad eine erste Duftmarke setzte und die Spitze übernahm. Auf der zweiten Laufstrecke schüttelte er nach gut zwei Kilometern den Sieger von 2015, Gaël Le Bellec (Fr), ab und erreichte die Zielarena nach 6:31.04. Dritter wurde wie in den letzten drei Jahren der Däne Søren Bystrup.

Ein nettes Päuschen zur «Strafe»

Die Schweizer erzielten bei der 10. gemeinsamen WM der Internationalen Triathlon Union und der Internationalen Powerman Association in Zofingen ein starkes Nationenergebnis. Rolf Wermelinger aus Kirchenthurnen wurde Sechster und verbesserte seine Zeit aus dem Vorjahr um zwölf Minuten. Die Wädenswiler Fabian Zehnder und Marc Widmer finishten als 9. und 11. Schnellste Frau war in Abwesenheit der nach einem Trainingsunfall verletzten Nina Brenn eine andere Bündnerin: Nina Zoller. Die Churerin stieg an zweiter Stelle nach Emma Pooley vom Rad. Das sei genial, aber auch verwirrend gewesen: «Ich hatte als Neuling ja keine Ahnung, was mich noch erwartet.» Bei ihrem ersten Duathlon überhaupt dachte sie zwischendurch «das mache ich nie wieder».