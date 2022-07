Schwingerkönig Christian Stucki verzichtet auf Weissenstein-Schwinget: Comeback muss warten Die Rückkehr von Christian Stucki in den Schwing-Zirkus findet nicht auf dem Solothurner Hausberg statt. Der Lysser verzichtet auf einen Start am Sonntag auf dem Weissenstein, wie er bekannt gab.

Weissenstein-Schwinget auf 1255 Meter über Meer dieses Jahr ohne Stucki Christian. Hansjörg Sahli

Der Seeländer Sympathieträger und Schwingerkönig von 2019 kommt nicht an das 71. Weissenstein-Schwinget. Dieses findet diesen Samstag, 23. Juli 2022 auf dem Solothurner Hausberg statt. Christian «Chrigu» Stucki meldete sich heute Dienstag via Instagram zu Wort und gab seine Absage bekannt.

Die Schwingszene muss weiter auf die Rückkehr des 37-Jährigen warten, der zuletzt länger wegen Schulterproblemen ausgefallen war. Beim Frühjahrsschwingen in Zäziwil Mitte April hatte er sich schwer an der Schulter verletzt. Diagnose: Teilabriss der Schultersehnen.

Christian Stucki siegt am Weissenstein-Schwinget 2017. Hansjörg Sahli

«Musste mir eingestehen, dass es nicht geht»

Davon hat sich Stucki mittlerweile erholt, wie er auf Instagram sagt. Er sei eigentlich sehr gut in Form, die Schulter halte und er sei auch bereits im Sagmehl gewesen, so Stucki in der Videobotschaft an seine Fans. «Leider gibt es jetzt aber ein ‹Aber›...»:

Ein Muskelfaserriss, den er sich vor 14 Tagen zugezogen hatte, verhindert ihm die Rückkehr. «Als ich in dieser Woche noch einmal ins Sägemehl gestiegen bin, musste ich mir eingestehen, dass es nicht geht.»

Er wolle kein Risiko eingehen, um am Saisonhighlight, dem ESAF (Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest) in Pratteln fit zu sein. Dieses findet am 26. bis 28. August statt und dürfte für Stucki das letzte sein in seiner Karriere. Kurz vor dem ESAF Mitte August plant Stucki sein Comeback auf dem Bözingenberg oberhalb von Biel.

Nicht ideale Vorbereitung auf ESAF

Darum müsse er für das Weissenstein-Schwinget absagen, «so leid es mir tut». Mit einem Schmunzeln fügt König Stucki an: Schon im 2019 hatte ich vorher nicht sooo viele Schwingfeste gemacht – und es kam ja auch gut...» Bekanntlich holte er sich damals den Schwingerkönig-Titel.