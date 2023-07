Eishockey Schweizer Eishockey-Cup: Der EHC Olten trifft in der ersten Runde auswärts auf den unterklassigen SC Lyss Nach zwei Jahren Abwesenheit nehmen die Swiss-League-Klubs wieder am Schweizer Eishockey-Cup teil. Dabei trifft der EHC Olten auswärts auf MyHockey-League Vertreter SC Lyss.

Der EHC Olten im Schweizer Cup, hier im Duell gegen den EV Zug in der Saison 16/17 - im Bild: Oltens Simon Schnyder gegen Zugs Dominic Lammer. Christian Pfander/Freshfocus / freshfocus

Am Samstag, 30. September, wird die erste Hauptrunde des Schweizer Eishockey-Cups ausgetragen. Nach zwei Jahren Abwesenheit nimmt die Swiss League erstmals wieder am Alles-oder-Nichts-Wettbewerb teil - im Gegensatz zur National League, die seit der letzten Austragung mit allen Ligen in der Saison 20/21 weiterhin nichts vom Cupmodus wissen will.

Die Auslosung der ersten Cuprunde hat ergeben, dass der EHC Olten auswärts auf den unterklassigen SC Lyss aus der MyHockey League trifft. Dass der EHC Olten auf ein unterklassiges Team trifft, war alles andere als selbstverständlich. Denn nicht wie sonst üblich, gab es keine Setzlisten, welche die Klubs zunächst vor Direktduellen bewahren würde. Damit häte der EHCO auch auf einen Ligakonkurrenten treffen können.

Doch nun ist es also der SC Lyss, womit der EHC Olten am 30. September als Favorit in den Cup steigt. Ohnehin haben die Powermäuse als Swiss-League-Spitzenteam mit der Abwesenheit der National League grosse Cuptitel-Chancen. Dafür brauchen sie im Wettbewerb fünf Mal in Serie zu gewinnen. Der Final wird nach dem Abschluss der Qualifikation am 4. Februar in Luzern über die Bühne gehen.

Die Auslosung im Video: