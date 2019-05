Am 22. März ging für Luca Zanatta die Swiss-League-Saison mit einer 2:3-Niederlage in Langenthal plötzlich zu Ende. Auch er gehörte zu den Spielern des EHC Olten, die das Eis in der Schorenhalle mit hängenden Köpfen und Tränen in den Augen verliessen. Doch während der Grossteil seiner Teamkollegen nach dem äusserst schmerzvollen Ausscheiden erst einmal den Kopf lüften und die Beine hochlagern konnten, ging es für Zanatta weiter.

Schon am 1. April rückte er ins erste WM-Trainingscamp der italienischen Nationalmannschaft ein. Mit einer klaren Mission vor Augen: Sich erneut einen Platz in der WM-Auswahl der Azzurri zu sichern. So wie schon 2015, 2017 und 2018. Auch deshalb sah der 27-Jährige für sich gute Chancen, das gesteckte Ziel zu erreichen. «Ich war schon ein paarmal dabei. Das hat mir sicher geholfen», sagt Zanatta im Anschluss an das Freitagstraining in Bratislava.