Wie hat Watson diese Rangliste errechnet?

Zunächst einmal haben sie sich alle Verbandsspiele der Saison 2022/23 angeschaut. Dazu zählen Cup- wie Meisterschaftspartien. Für verschiedene Vergehen gibt es eine unterschiedliche Anzahl an Strafpunkten. Einen Strafpunkt gibt es jeweils für die ersten drei gelben Karten eines Spielers. Die meisten, nämlich 25 Strafpunkte, gibt es für «die Teilnahme an einer Rauferei». Die ganze Übersicht findet ihr hier. Das Problem ist, dass die verschiedenen Ligen, Teams und Verbände eine unterschiedliche Anzahl an Spielen austragen. Deshalb zählt man mit Hilfe eines Koeffizienten, der pro Partie berechnet wird. Diesen Koeffizienten verwendet auch Watson in seiner Auflistung.