Fussball 1. Liga Jetzt live: Kann der FC Solothurn den zweiten Tabellenplatz gegen den FC Black Stars behaupten? Die Ausgangslage in der Gruppe 2 präsentiert sich vor den letzten beiden Spieltagen wie folgt: Der überlegene Tabellenführer Delémont steht längst als direkter Aufsteiger fest. Dahinter geht es um einen Platz in den Aufstiegsspielen. Den hält im Moment der FC Solothurn. Dahinter lauern Concordia Basel und die Black Stars mit je einem Punkt Rückstand sowie Schötz mit zwei Zählern Differenz.

Der FC Solothurn hat die Patzer der Konkurrenz ausgenutzt und am vergangenen Wochenende den so wichtigen zweiten Tabellenplatz erobert. Eigentlich ist die Rechnung einfach: Gewinnt die Mannschaft von Trainer Thomas Binggeli die letzten zwei Saisonspiele, dann steht sie in den Aufstiegsspielen zur Promotion League. Es warten aber zwei heisse Duelle gegen die direkten Konkurrenten - heute das Heimspiel gegen den FC Black Stars (4. Platz), in einer Woche das Auswärtsspiel bei Concordia Basel (3.).

Das Spiel im Live-Stream: FC Solothurn Solothurn 0 FC Black Stars Basel Black Stars 0 Live 16:00

