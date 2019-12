Rechenspielereien und gute Vorzeichen: Die Schweizer Unihockeyspielerinnen wollen erneut an einer Heim-WM überzeugen

Gut Ding will Weile haben, besagt ein Sprichwort. Dies gilt vor der Heim-WM nicht nur für die Schweizer Unihockeynationalmannschaft, sondern vor allem für Mirjam Hintermann.

Die 29-Jährige, die ihre Unihockeykarriere erst vor neun Jahren lancierte, fiebert zurzeit ihrer ersten WM-Teilnahme entgegen. Einer, die bedeutsamer nicht hätte sein können. In Neuenburg dürfen die Schweizerinnen zum ersten Mal seit 2011 wieder an einem Heimturnier ihr Können zeigen.

«Es ist ein riesiges Erfolgserlebnis und das Highlight meiner Karriere. Dass es dazu noch eine Heim-WM ist, macht das Ganze noch spezieller», sagt die ehemalige Fussballerin. «Es ist mit extrem vielen Emotionen verbunden. Die Ausgangslage ist eine ganz andere als sonst, da bei Turnieren im Ausland nur der engste Kreis mitreist.»

Das unerreichbare Duo angreifen

Dass die gesamte Szene ihre Augen nun nach Neuenburg richten wird und Freunde und Familie die Spiele hautnah mitverfolgen können, sieht sie als einen grossen Vorteil für ihr Team an. «Es herrscht sicher noch ein wenig mehr Druck und Nervosität als sonst», sagt Hintermann. «Aber ich glaube, dass daraus etwas richtig Grosses entstehen kann.»

Dass die Schweizer Unihockeyspielerinnen dazu fähig sind, auch auf der ganz grossen Bühne zu überzeugen, haben sie schon des Öfteren beweisen. Der ganz grosse Erfolg blieb ihnen allerdings verwehrt - in den letzten paar Jahren galt dies auch für den Finaleinzug.

An den vergangenen Weltmeisterschaften kämpften jeweils Schweden und Finnland um den Titel, die Schweiz ist das einzige Land, das es nebst diesem Duo schon ins Final schaffte. Dieses Kunststück gelang den Spielerinnen vor exakt zehn Jahren zum letzten Mal, seither ist Geduld angesagt.

Frühes Kräftemessen mit Finnland

Doch wer Rechenspielereien mag und nebenbei auch an gute Vorzeichen glaubt, denn dürfte die diesjährige Ausgangslage begeistern. 2003 realisierten die Schweizerinnen in Bern an ihrer bisher erfolgreichsten Heim-WM ebenfalls den Finaleinzug, wie dazumal treffen sie auch heuer schon in der Gruppenphase auf die starken Finninnen.