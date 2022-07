Rad 47. GP von Olten: Schweizer Heimsieg bei ukrainischem Gastspiel Der Schweizer Alex Vogel gewinnt überlegen den Grossen Preis von Olten und sorgt damit für den einzigen Schweizer Sieg des Tages. Stark präsentierte sich auch das Team Ukraine, welches in verschiedenen Kategorien zu überzeugen wusste.

Die 47. Ausgabe des GP Olten führte durch das Bifang-Quartier. Patrick Lüthy / Patrick Luethy

Das legendäre Oltner Sprintrennen ist dieses Jahr bei 32 Grad eine regelrechte Hitzeschlacht. Den Tagessieg bei den Männern kann sich der Schweizer Alex Vogel vor dem Italiener Francesco Vergoppi und seinem Landsmann Matthias Plattner sichern. Besonders erfolgreich präsentiert sich auch das Team Ukraine. Die vom Krieg geflüchteten Jungsportlerinnen und Sportler ergatterten sich gleich mehrere Podestplätze.

Hitzeresistente Fahrer

Die 31 angetretenen Fahrer müssen viel aushalten während den 100 Runden auf der gut 800 Meter langen Strecke im Herzen des Bifang-Quartiers. Das Rennen wird im Modus Kriterium ausgetragen. Anders als bei den grossen Rundfahrten ist es nicht entscheidend, als Erster über die Ziellinie zu fahren, sondern über das ganze Rennen hinaus möglichst viele Sprints zu gewinnen. Alle zehn Runden erhalten die sechs schnellsten Fahrer Punkte, welche am Ende des Rennens zusammengezählt werden.

Der Tagessieger Alex Vogel (ganz links) führt das Feld an. Patrick Lüthy / Patrick Luethy

Am besten gelingt dies Vogel vom Tudor Pro Cycling Team. Der 22-Jährige setzt dem Rennen von Beginn weg gleich seinen Stempel auf und ist in den ersten fünf Sprintwertungen immer in den Punkten - die ersten drei gewinnt er. In den ersten 40 Runden kontrolliert Vogel mit seinem Team das Rennen und hält das Feld kompakt beieinander. Nach der vierten Wertung setzten sich dann Matthias Plattner und Andrin Gees ab. Zusammen können sie sich zwischenzeitlich einen Vorsprung von 32 Sekunden herausfahren.

Die nach acht Wertungen mittlerweile drei Mann starke Ausreissergruppe verkürzt den Vorsprung von Vogel kontinuierlich, weshalb dieser zum Gegenangriff gezwungen ist. Vor der letzten Wertung gelingt es dem Feld die Ausreisser einzuholen, woraufhin das Peloton geschlossen auf die letzte Gerade einbiegt. Im Schlusssprint setzt sich dann wieder Vogel durch und macht den Tagessieg klar.

22 Bilder 22 Bilder Der Grand-Prix-Olten fand zum 47. Mal statt. Patrick Lüthy

Starke Gäste aus der Ukraine

Beim Grand-Prix-Olten mit dabei sind auch diverse Nachwuchsfahrerinnen und Fahrer aus der Ukraine. Anfang März wurden dreizehn Kriegsflüchtige aus dem Westen der Ukraine vom Verband Swiss Cycling gerettet und in die Schweiz gebracht. Die mittlerweile 25 Athletinnen und Athleten leben zusammen mit ihren Trainern im Leistungszentrum Magglingen und werden dort betreut und sportlich gefördert.

Team Ukraine Trainerin Valentina Matviichuk-Zholnach ist dankbar für die Möglichkeit in der Schweiz trainieren zu dürfen. Michael Höchner

Für die ukrainische Delegation hat sich die Reise nach Olten sehr wohl gelohnt. In der Kategorie Herren U17 siegt Pavlo Antonenko vor Anco Balif aus den Niederlanden und seinem Landsmann Heorhij Chyzhykov. Ein weitere Ukrainer schafft es bei den Herren U19 aufs Podest: Heorhij Antonenko belegt den zweiten Podestplatz. Zufrieden mit den Resultaten ist auch Trainerin Valentina Matviichuk-Zholnach. Gute Resultate sind aber nicht das Wichtigste für sie und ihr Team. Man zeigt sich froh, dass man hier in der Schweiz von den Leuten derart grosszügig unterstützt wird und die Möglichkeit hat zu trainieren:

«Die Fahrer fühlen sich gut hier. Mit den ganzen Trainings und Wettkämpfen sind wir mehr abgelenkt und denken weniger an den Krieg.»

Nichtsdestotrotz vermisst auch sie ihre Heimat, ist selbst aber froh in Sicherheit leben zu können. Für die Zukunft wünscht sich Matviichuk-Zholnach nur eines: «Ich träume davon, dass in der Ukraine wieder Frieden herrscht.»