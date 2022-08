Pferdesport Auf einen Spaziergang kann sich Enattof nicht einrichten Der amtierende Meister der Traber tritt am Sonntag im Aarauer Schachen zur Titelverteidigung an. Vor allem Clarck Sotho, Black Jack From und Be Cool d'Eb scheinen dagegenhalten zu können.

Bei der «Hauptprobe» Mitte August nahm Enattof früh die Spitze, galoppierte sich aber aus dem Rennen, als ihn der nachmalige Sieger passierte. Ueli Wild

Mitte Mai setzte sich Henri Turrettinis Enattof, der amtierende Meister der Traber, in Aarau überlegen gegen sechs Mitkonkurrenten durch. Darunter waren fünf der acht Gegner, auf die der achtjährige Hengst morgen in der Meisterschaft trifft. Es war das einzige Rennen, bei dem die Traber-Elite an Ort und Stelle für das wichtigste Rennen des Jahres auf Gras Mass nehmen konnte. Ist die Titelverteidigung für Enattof also – trotz Startplatz ganz aussen – bloss Formsache?

Wer die Rennen in den letzten Monaten verfolgt hat, dürfte diese Frage mit «Nein» beantworten. Mit John Seydoux’ französischer Neuerwerbung Clarck Sotho, dem gewinnreichsten Pferd im Feld, ist ein Konkurrent aufgetaucht, der gegen die zum Teil gleiche Gegnerschaft wie am Sonntag dreimal in Folge gewann.

Seine Bilanz auch gegenüber Enattof ist positiv: Einzig bei dessen Sieg im Mai in ­Avenches blieb Clarck Sotho blass. In drei späteren Rennen behielt er das bessere Ende für sich, wobei sich Enattof, der seit Ende Mai sieglos ist, bei zwei Gras-Auftritten aus dem Rennen galoppierte.

Zuletzt war dies bei der Meisterschaftshauptprobe auf der Grasbahn in Avenches vor anderthalb Wochen der Fall. Hier setzte sich Jean-Bernard Mat­theys Black Jack From nach zweimonatiger Pause derart überlegen durch, dass sich die Konkurrenz die Augen rieb.

Vor einem Jahr siegte Enattof mit Henri Turrettini im Sulky leicht vor dem Aussenseiter Ananda. Ueli Wild

Stark lief auch der in Mülligen von Heiner Bracher für den Fricktaler Stall Melina vorbereitete Be Cool d’Eb, der als Zweiter und damit auch vor Clarck Sotho ins Ziel kam, aber wegen Überfahrens der Bahnbegrenzung disqualifiziert wurde. Die genannten vier Pferde bilden im Schachen ein Favoritenquartett. Vom Rest überzeugte Rushmore Face beim Aarauer Grasdebüt im Mai als Zweiter zu Enattof, blieb seither aber eher diskret.

Die Traber bestreiten nicht nur das mit 35 000 Franken dotierte Hauptereignis des ersten Herbstrenntags. Sie dominieren auch zahlenmässig: In vier Rennen sind 35 Traber im Einsatz. 17 Galopper starten in drei Rennen: sieben auf der Flachen, je fünf in der Jagd und im Cross Country. Drei der zehn Hindernispferde gehören dem jüngst lancierten Pro Hindernis Racing Club, der in Frankreich Pferde eingekauft hat, um bei den Rennen in Aarau und Maienfeld für grössere Felder zu sorgen.