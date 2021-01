Der EHC Olten gastiert am Samstagabend in der Raiffeisen-Halle beim HC Ajoie. Nach zuletzt wenig überzeugenden Auftritten der Oltner spricht wenig für einen Sieg gegen den Tabellenführer. Genau in solchen Situationen zeigte der EHCO diese Saison aber seine besten Leistungen. Schaffen die Powermäuse auch heute den Exploit? Verfolgen Sie die Partie ab 18 Uhr im Liveticker.