«Es macht Spass. Ich spiele mit vielen ehemaligen Weggefährten und Freunden zusammen», äussert sich Remo Meister zu seinem neuen Engagement beim SC Altstadt Olten in der 2. Liga. Der langjährige NLB-Verteidiger spricht von einer grossen Umstellung. Er habe die Liga ein bisschen unterschätzt, gesteht er. Das Eishockey in der Schweiz sei in den letzten zehn Jahren in allen Bereichen, vor allem aber, was das Tempo angeht, besser geworden. Dies sei bis runter in die 2. Liga zu spüren: «Wir spielen gegen Klubs, von denen ich noch nie gehört habe. Aber auch die haben oft Spieler im Kader, welche eine gute Eishockeyschule durchlaufen haben und Erfahrung aus den oberen Ligen besitzen.»

Mit vier Siegen und vier Niederlagen liegt der SC Altstadt aktuell nur auf dem sechsten Platz. Die Ambitionen sind gross in dieser Saison: «Wir wollen den Titel holen. Das Kader, das es dafür braucht, haben wir», so Meister. Seine Bilanz nach acht Spielen: drei Tore, fünf Assists. «Wir hatten Startschwierigkeiten, weil wir zuerst herausfinden mussten, wie wir genau spielen wollen», erklärt der 30-Jährige. Zuletzt im Derby gegen Langenthal haperte es an der Chancenverwertung. «Wir spielten auf ein Tor. Sie haben während des gesamten Spiels etwa dreimal aufs Tor geschossen.» Meister und Co. unterlagen trotzdem mit 0:2.

Alternativen ausgeschlagen

558 NLB-Spiele absolvierte Meister in zwölf Saisons für den EHC Olten. Seine Ausbeute: 29 Tore und 124 Vorlagen. Im Februar, nach der vierten Niederlage im Playoff-Viertelfinal gegen Rapperswil-Jona, endete seine NLB-Karriere abrupt. Der EHCO glaubte nicht mehr an sein Eigengewächs und verlängerte Meisters Vertrag nicht. «Es war der Entscheid der Klubleitung. Das muss man akzeptieren», kommentiert er seinen Abgang. Der Entscheid sei für ihn allerdings nicht nachvollziehbar gewesen. «Ich hätte gerne noch ein paar Jahre drangehängt, doch so läufts in diesem Business.»