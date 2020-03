Nathalie Schneitter schreibt in Monaco Geschichte

Bei der Erstaustragung des E-Mountainbike Weltcups wurde am letzten Wochenende in Monaco Geschichte geschrieben. Athleten aus der ganzen Welt kämpften in der Disziplin «E-Cross-Country» auf einer technisch anspruchsvollen Strecke um den Sieg. Im Rennen der Frauen gewann die amtierende E-MTB Weltmeisterin Nathalie Schneitter aus Solothurn.

Schneitter wurde dabei ihrer Favoritenrolle vollauf gerecht und wies ihre Gegnerinnen souverän in die Schranken. Die 33-Jährige suchte die Flucht nach vorne und übernahm von Anfang an die Führung. In der vierten von sechs Runden geriet Schneitter aber nochmals unter Druck, als die Verfolgerinnen, ihr Landsfrau Alba Wunderlin und die Französin Mélanie Pugin in einer langen Abfahrt zu ihr aufschlossen. Doch die Weltmeisterin wusste in den Steigungen zu kontern. Sie bewies Köpfchen und gewann das Rennen mit 12 Sekunden Vorsprung.