Nachwuchsförderung FC Solothurn und die Berner Young Boys gehen eine Partnerschaft ein Ab der Saison 2023/24 gehen der FC Solothurn und der BSC Young Boys in der Nachwuchsarbeit gemeinsame Wege.

Der FC Solothurn geht eine Partnerschaft mit den BSC Young Boys ein. Die Nachwuchsförderung soll optimiert werden. Bild: Carole Lauener

Der FC Solothurn geht ab der Saison 2023/24 gemeinsame Wege mit dem Schweizer Spitzenclub BSC Young Boys. Die Nachwuchsförderung der Solothurner soll gemäss Mitteilung in die bestehende Partnerschaft von YB mit dem Team AFF-FFV, dem Team Köniz und dem Team Tobe integriert werden.

Damit versprechen sich die Verantwortlichen der beiden Vereine einen Mehrwert für die talentiertesten Spielerinnen und Spieler aus der Region Solothurn. Die Nachwuchsarbeit bei den Bernern, die komfortabel an der Spitze der Super-League-Tabelle stehen, geniesse traditionell einen sehr hohen Stellenwert, heisst es in der Mitteilung weiter.

Der «Glaube an die Jugend» ermögliche immer wieder die erfolgreiche Integration junger Spielerinnen und Spieler in die erste Mannschaft der Männer, ins Team der Axa Women’s League der Frauen und in den Profifussball. (fan)