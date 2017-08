In den beiden anderen Kategorien waren die Resultate für das Podest absolut identisch, nämlich 69, 68 und 67 Punkte. Und diese Punktzahlen erreichten in der mittleren Kategorie Sina Christen (Lostorf) vor Anna-Lea Schärer (Gunzgen) und André Schöni (Welschenrohr). In der Kategorie U17 hiess die Reihenfolge Lea Berger (Neuendorf) vor Yannik Kempter (Neuendorf) und Jaqueline Hafner (Niederbuchsiten). Damit schaffte Lea Berger, trotz Aufstieg in die nächsthöhere Alterskategorie, die Wiederholung ihres Sieges.

Grosses Zuschauerinteresse

Bei den Jungschützen erreichten 11 Teilnehmer in der Qualifikation 87 und mehr Punkte und konnten somit im Finaldurchgang starten. Dass dieser kommandiert wurde und ein laufendes Ausscheidungsverfahren beinhaltete, war für viele etwas Neues und vor allem auch eine grosse Herausforderung.

Zudem war bei allen Finals das Zuschauerinteresse sehr gross. Schlussendlich ging der Sieg an Andy Willi (Schnottwil), vor Rahel Marti (Oberramsern) und Matthias Ritter (Fulenbach-Kappel). Erwähnenswert ist, dass Andy Willi wie im Vorjahr wiederum die Silbermedaille gewann.

Auch die Junioren mit dem Standardgewehr (U21) mussten zuerst eine Vorrunde absolvieren, bevor sie zum Final antreten konnten. Diese wurde von Simon Zellweger (Fulenbach-Kappel) dominiert. Und im Final liess er sich diese Führung nicht mehr nehmen und wurde Kantonalmeister. Die Silbermedaille ging an die für diese Kategorie sehr junge Jaqueline Hafner (Jg. 2002, Niederbuchsiten), während die Bonzemedaille wie im Vorjahr von Mike Barrer (Fulenbach-Kappel) gewonnen wurde.

Nur die Besten können an die Gruppenfinals

Abgeschlossen wurden diese Kantonaltitelwettkämpfe mit den Gruppen der Jugendlichen und der Jungschützen. Bei den Jugendlichen siegte trotz der grossen Nervosität ihres Betreuers «Schüppi» der Nachwuchs von Welschenrohr (André Schöni, Maurius Odermatt, Janis Schneeberger) mit sehr deutlichem Vorsprung und 474 Punkten. Die weiteren Podestränge dieser Kategorie wurden von Gunzgen vor Nunningen belegt.